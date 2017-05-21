Футбол

Альваро Мората: «Надеемся, что у Энрике все скоро наладится»Матч ТВ 04:44

Мальта — Испания
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Национальный стадион
31′
Альваро Мората
57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
70′
Хуан Корбалан
72′
73′
Альваро Мората
79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
85′
Надеемся, что у него все скоро наладится, — сказал Мората. Отметим, что Мората в матче с Мальтой отличился дублем. Сборная Испании с шестью очками возглавляет группу F, у Мальты в активе три очка после двух стартовых матчей.
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