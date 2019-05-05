Единоборства
Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучнымRT на русском 03:30
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:00, Ашберн
Политика
Неизвестные осквернили храм УПЦ
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Наука
Ученые обнаружили в генетических данных два исчезнувших вида лошадей
Обновлено вчера в 12:54
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Экономика
EBay протестирует применение нулевой ставки НДС для экспортёров
Компания eBay предложила свою площадку в качестве тестовой для применения нулевой ставки НДС для экспортёров.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым
Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показалась в бикини после лечения
В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Политика
Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина
Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата
Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Обновлено в 09:10
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн
Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
Происшествия
При атаке на полицейское управление в Афганистане погибли пять человек
«По меньшей мере пять человек погибли и более 50 других получили ранения в продолжающейся атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан», — приводит телеканал Tolo News слова заместителя главы управления общественного здравоохранения провинции Баглан Абдула Алима Гафари.
Обновлено в 08:57
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Авто
Концерн УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Здоровье
Длительная боль в животе может указывать на рак кишечника
Ученые утверждают, что длительная боль в районе живота может быть признаком развития рака кишечника.
Обновлено в 02:30
Общество
В Приморье похолодает на 20 градусов
Местами похолодание температуры составит до 20 градусов.
Обновлено в 05:24
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы
Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В жилом доме на Украине прогремел взрыв. Есть погибший
Взрыв в жилом доме в Киевской области унес жизнь одного и привел к тяжелым последствиям для еще троих пострадавших, информирует 5 мая телеканал «112.Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Обновлено в 07:10
Футбол
Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста
Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".
Обновлено в 07:43
Общество
Россиянам запретят покупать алкоголь ради пожарной безопасности
На территории города Курган и в четырех районах Курганской области будет установлен запрет на продажу алкогольных напитков в связи с введением особого противопожарного режима.
Обновлено в 09:15
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34