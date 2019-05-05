Единоборства

Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучнымRT на русском 03:30

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
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Альварес готов на третий бой с Головкиным

Спорт-Экспресс06:30

Геннадий Головкин — о бое Альвареса и Джейкобса: «Не увидел ничего особенного, было скучно»

Матч ТВ04:57

Альварес победил Джейкобса и стал чемпионом мира по трем версиям

Sports.ruвчера в 12:05

Альварес победил Джейкобса и объединил три титула чемпиона мира

Sport24.ru01:19

Альварес победил Джейкобса и стал обладателем трех поясов в среднем весе

Советский спорт00:58

По статистике ударов Альварес был лучше Джейкобса во всех компонентах

Чемпионат05:15

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Газета.Ru04:43
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Неизвестные осквернили храм УПЦ

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В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
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Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
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Наука

Ученые обнаружили в генетических данных два исчезнувших вида лошадей

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Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
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Экономика

EBay протестирует применение нулевой ставки НДС для экспортёров

Компания eBay предложила свою площадку в качестве тестовой для применения нулевой ставки НДС для экспортёров.
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Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым

Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
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Бритни Спирс показалась в бикини после лечения

В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
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Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

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Армия и оружие

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

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Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
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Политика

Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина

Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
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Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Обновлено в 09:10
Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн

Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
Происшествия

При атаке на полицейское управление в Афганистане погибли пять человек

«По меньшей мере пять человек погибли и более 50 других получили ранения в продолжающейся атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан», — приводит телеканал Tolo News слова заместителя главы управления общественного здравоохранения провинции Баглан Абдула Алима Гафари.
Обновлено в 08:57
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
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Авто

Концерн УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
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Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

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Происшествия

Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

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Здоровье

Длительная боль в животе может указывать на рак кишечника

Ученые утверждают, что длительная боль в районе живота может быть признаком развития рака кишечника.
Обновлено в 02:30
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В Приморье похолодает на 20 градусов

Местами похолодание температуры составит до 20 градусов.
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Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы

Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В жилом доме на Украине прогремел взрыв. Есть погибший

Взрыв в жилом доме в Киевской области унес жизнь одного и привел к тяжелым последствиям для еще троих пострадавших, информирует 5 мая телеканал «112.Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
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Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста

Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".
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На территории города Курган и в четырех районах Курганской области будет установлен запрет на продажу алкогольных напитков в связи с введением особого противопожарного режима.
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Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
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Мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, первой средней, в средней и во второй средней весовых категориях. Среди профессионалов: чемпион мира среди молодёжи по версии WBC в полусреднем весе; чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и The Ring в первом среднем весе; чемпион мира по версиям WBC, WBA и The Ring в среднем весе.
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Американский боксёр
Американский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Чемпион США среди любителей в среднем весе. Чемпион мира по версии IBF, регулярный чемпион мира по версии WBA, чемпион Северной Америки по версии NABF в среднем весе.
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