Крупные американские табачные компании Altria Group и Philip Morris International Inc. объявили о старте переговоров, которые посвящены возможному слиянию обоих предприятий.

Altria и Philip Morris объявили о начале переговоров по слиянию

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Авто Какие автомобили в России чаще других попадают в ДТП Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений за последние 4 месяца – выяснили, что треть автомобилей возрастом до 10 лет побывали в ДТП, и составили рейтинг самых аварийных брендов и моделей.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия По делу об обрушении здания в Новосибирске задержаны три человека Следователи задержали трёх человек в рамках уголовного дела об обрушении стены здания в Новосибирске.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Баскетбол Стал известен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира-2019 Тренерский штаб мужской сборной России назвал имена баскетболистов, попавших в окончательный состав национальной команды на предстоящий Кубок мира-2019, который стартует в Китае 31 августа.

Авто Компании Toyota и Suzuki создали альянс Компании Toyota и Suzuki создали альянс, о чем было объявлено официально.

Экономика Медведев обозначил приоритеты бюджета России до 2022 года Добавим, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев планирует провести целую серию совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.

Политика Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Футбол «Спартак» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".

Происшествия В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.

Футбол Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.

Политика Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.

Политика В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.

Музыка Скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности Американская скрипачка Линдси Стирлинг провела VR-концерт совместно со стартапом Wave.