Общество
Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницуИзвестия 19:57
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике. Министр отметил, что учителя, которые ведут здоровый образ жизни и пропагандируют его, необходимы учебным заведениям.
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Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которой пришлось уйти из школы после скандала из-за фото. Министр подчеркнул, что сегодня школам нужны учителя, которые пропагандируют здоровый образ жизни, и пригласил Татьяну Кувшинникову к себе на прием.НТВ10:47
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