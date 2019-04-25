Экономика
«Мосэнерго» в I квартале увеличила выработку на 0,3%ТАСС 08:26
Электростанции "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе - марте 2019 года выработали 19,16 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 0,3% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.
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ТГК-16 в 2018 году: рекордная выработка, расширение производственных мощностей и рост выручки
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Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
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Внешне рестайлинговый пикап отличается иной формой фар, видоизмененным бампером, модернизированной решеткой радиатора, другим дизайном колесных дисков и новыми боковыми подножками.
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Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
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Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
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Tesla отчиталась об убытке в $702 млн
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