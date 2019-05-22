Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»РИА Новости 07:13
Канал готовит спецвыпуск программы и планирует пригласить всех финалистов, в том числе победительницу шоу Микеллу Абрамову. Алсу не исключила, что ее дочь примет участие в съемках.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
Сбербанк начал тестировать онлайн-переводы людям без карт
Неназванный участник фокус-группы сказал РБК, что пока ему не удалось перевести деньги людям, которые не обслуживаются в Сбербанке: приложение выдает ошибку.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Ливийская авиация атаковала позиции армии Хафтара
Военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 04:46
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Общество
ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере
Обновлено в 09:15
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
По данным РВСН, комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Климова и Петренко воссоединились ради сына
Экс-супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вместе день ради сына Корнея, окончившего начальную школу.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Индонезии полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Полиция Индонезии применила слезоточивый газ для разгона протестной демонстрации перед зданием агентства по наблюдению за выборами в столице страны Джакарте, сообщает Jakarta Globe.
Обновлено вчера в 21:26
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Минпромторг продлит запрет на госзакупки иностранной мебели
Минпромторг разработал проект постановления о продлении запрета на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд.
Обновлено в 08:24
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Кремль назвал непозволительным ультиматум США по С-400
В Кремле раскритиковали выдвинутое США требование отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия
Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании преступного сообщества, скрылся от следствия, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:03
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплое начало лета
Начало лета на большей части территории России будет теплым, столбики термометров покажут среднюю температуру выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:10
Энергетика
«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ
За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Общество
Улюкаев решил развестись с женой
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Политика
МИД Японии рассказал о деятельности на Курилах
РИА Новости сообщают о комментарии МИД Японии по итогам заседания рабочих групп по вопросам совместной деятельности на территориях в северной части Курил - островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Обновлено в 03:37
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Игры
В Steam можно бесплатно забрать GRID 2
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Вилли Токарева доставили в реанимацию
Известный российский певец Вилли Токарев сегодня был доставлен в реанимацию после обращения к московским врачам, пишет канал Mash.
Обновлено в 05:23
Политика
Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).
Обновлено в 07:28