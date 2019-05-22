Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»РИА Новости 07:13

Канал готовит спецвыпуск программы и планирует пригласить всех финалистов, в том числе победительницу шоу Микеллу Абрамову. Алсу не исключила, что ее дочь примет участие в съемках.
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Алсу пожаловалась на «втягивание в игры» участников шоу «Голос.Дети»

РБК07:27

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг финала шоу «Голос.Дети»

Коммерсантъ07:21

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

РИА Новости07:13

Алсу впервые отреагировала на скандал в финале шоу «Голос. Дети»

URA.Ru07:13

Пропал «Голос»!

Ъ-Огонек07:11

Алсу сделала заявление о победе дочки на «Голосе»

Газета.Ru08:57

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

БИЗНЕС Online07:32
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Алсу не покаялась за дочь на шоу «Голос.Дети»

Вести.UZ08:12
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Армия и оружие

Киев сообщил о задержании восьми украинских военнослужащих в ДНР

Обновлено в 07:39
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Экономика

Сбербанк начал тестировать онлайн-переводы людям без карт

Неназванный участник фокус-группы сказал РБК, что пока ему не удалось перевести деньги людям, которые не обслуживаются в Сбербанке: приложение выдает ошибку.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак

Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Ливийская авиация атаковала позиции армии Хафтара

Военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 04:46
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Общество

ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере

Обновлено в 09:15
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

По данным РВСН, комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Климова и Петренко воссоединились ради сына

Экс-супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вместе день ради сына Корнея, окончившего начальную школу.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет

Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Индонезии полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

Полиция Индонезии применила слезоточивый газ для разгона протестной демонстрации перед зданием агентства по наблюдению за выборами в столице страны Джакарте, сообщает Jakarta Globe.
Обновлено вчера в 21:26
Кино

Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика

Минпромторг продлит запрет на госзакупки иностранной мебели

Минпромторг разработал проект постановления о продлении запрета на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд.
Обновлено в 08:24
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Кремль назвал непозволительным ультиматум США по С-400

В Кремле раскритиковали выдвинутое США требование отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия

Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании преступного сообщества, скрылся от следствия, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:03
Общество

Гидрометцентр пообещал россиянам теплое начало лета

Начало лета на большей части территории России будет теплым, столбики термометров покажут среднюю температуру выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:10
Энергетика

«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ

За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Общество

Улюкаев решил развестись с женой

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Политика

МИД Японии рассказал о деятельности на Курилах

РИА Новости сообщают о комментарии МИД Японии по итогам заседания рабочих групп по вопросам совместной деятельности на территориях в северной части Курил - островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Обновлено в 03:37
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Авто

АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями

Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Игры

В Steam можно бесплатно забрать GRID 2

Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Вилли Токарева доставили в реанимацию

Известный российский певец Вилли Токарев сегодня был доставлен в реанимацию после обращения к московским врачам, пишет канал Mash.
Обновлено в 05:23
Политика

Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).
Обновлено в 07:28
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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