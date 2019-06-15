Алсу присвоили звание народной артистки БашкирииРИА Новости 06:22

с чего всё началось

Алсу со сцены поблагодарила за такую высокую оценку и пообещала приехать в республику с сольными концертами. Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она — народная артистка Татарстана.

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Экономика Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.

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