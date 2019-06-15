Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки БашкирииРИА Новости 06:22

Алсу со сцены поблагодарила за такую высокую оценку и пообещала приехать в республику с сольными концертами. Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она — народная артистка Татарстана.
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«Солисту и основателю одной из самых популярных групп Башкортостана «Аргымак» Ринату Рамазанову также присвоено звание заслуженного артиста Республики Башкортостан», — говорится
 в сообщении.
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