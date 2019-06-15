Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки БашкирииРИА Новости 06:22
Алсу со сцены поблагодарила за такую высокую оценку и пообещала приехать в республику с сольными концертами. Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Читать в источнике
Оценить102
с чего всё началось
«Солисту и основателю одной из самых популярных групп Башкортостана «Аргымак» Ринату Рамазанову также присвоено звание заслуженного артиста Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.RT на русском06:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты
"Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в "Сколково".
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину
Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома
Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 01:46
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
В субботу, 15 июня, техника начала покидать стройплощадку.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка.
Обновлено в 06:00
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации
В компании предупредили, что нынешнее положение может спровоцировать чрезвычайную ситуацию в масштабах страны.
Обновлено в 03:30
Политика
Яценюк гордо назвал себя причиной поражения Порошенко на выборах
Один из наиболее предприимчивых майданщиков и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Петру Порошенко не стоило ввязываться в противостояние с ним пять лет назад.
Обновлено в 05:26
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Политика
Зеленский посетит оккупированный Мариуполь
Президент Украины Зеленский намерен отправиться в зону проведения карательной операции Киева в Донбассе, в частности на оккупированную территорию Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Авто
Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
Обновлено в 06:19
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено вчера в 00:52
Наука
Учёные выяснили, почему зебры полосатые
Новое исследование, опубликованное в Журнале естественной истории рассказывает, для чего зебре необходимы полосы на теле.
Обновлено 13 июня в 08:08
Общество
Фигуристка Медведева показала, как ест цветы
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.
Обновлено в 01:59
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика
Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено вчера в 12:08
Футбол
Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»
Обновлено в 06:42
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине
Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине.
Обновлено в 07:31
Единоборства
Боец Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заключил новое соглашение с промоушеном Bellator.
Обновлено в 02:14
Общество
В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G
Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48