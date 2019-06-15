Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки БашкирииРИА Новости 06:22
Алсу со сцены поблагодарила за такую высокую оценку и пообещала приехать в республику с сольными концертами. Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
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с чего всё началось
14 июня врио Главы РБ Радий Хабиров подписал указ о присвоении певице Алсу звания народной артистки Республики Башкортостан, сообщается на сайте Минкультуры РБ.Культуромания04:12
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«Сердце Евразии»: Радий Хабиров присвоил почетные звания Алсу и солисту группы «Пицца»
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Обзор недели: Алсу на «Сердце Евразии» и салют, партийные скандалы, стрельба и пикеты
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