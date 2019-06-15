Музыка

Алсу присвоили звание народной артисткиURA.Ru 03:53

Российской певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии. Это произошло на третий день Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» в Уфе, сообщили в минкультуры региона. Указ о награждении Алсу подписал врио главы республики Радий Хабиров.
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«Солисту и основателю одной из самых популярных групп Башкортостана «Аргымак» Ринату Рамазанову также присвоено звание заслуженного артиста Республики Башкортостан», — говорится
 в сообщении.
RT на русском06:47

Подробнее о событии

Радий Хабиров вручил почетные звания Алсу и солистам групп «Пицца» и «Аргымак»

ProUfu.ru01:14

Певице Алсу присвоено звание народной артистки Башкирии

Аргументы и Факты - Уфа00:16

Алсу стала народной артисткой

Газета Республика Башкортостан00:28

Всем по награде: Радий Хабиров присвоил почетные звания Алсу и солистам групп «Пицца» и «Аргымак»

Уфа1.ру02:40

Алсу стала Народной артисткой Башкирии, а солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков - Заслуженным

КП - Уфа05:13

Обзор недели: Алсу на «Сердце Евразии» и салют, партийные скандалы, стрельба и пикеты

МедиаКорСетьвчера в 23:00

«Сердце Евразии»: Радий Хабиров присвоил почетные звания Алсу и солисту группы «Пицца»

Башинформвчера в 15:25
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Футбол

«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млн

Исса перешел в "Вест Хэм Юнайтед" из французской "Тулузы" в летним трансферным окном в 2018 году. "Молотобойцы" отдали за игрока £22 млн.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Обновлено в 11:12
Общество

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

Обновлено в 10:07
Единоборства

Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Обновлено в 02:22
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе

Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.
Обновлено в 11:18
Футбол

«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»

Обновлено в 11:57
Интернет

В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества

Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Футбол

Глушаков обратился к фанатам «Спартака»

Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:31
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Политика

На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Спорт

Дочь Этери Тутберидзе станет тренироваться в США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин переедут в США, чтобы тренироваться у Игоря Шпильбанда.
Обновлено в 12:27
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал ЧП с дебоширом на рейсе Барселона — Москва

Обновлено в 12:39
Общество

Снесенному забору в сквере у Драмтеатра назвали реальную цену ущерба

Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий

В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
Обновлено в 10:37
Авто

Гибридный Jeep Renegade PHEV скоро представят в Италии

Как отмечает производитель, при полностью заряженном аккумуляторе пробег Renegade PHEV исключительно на электротяге составляет 50 км. Выбросы углекислого газа ограничены на уровне 50 г/км, что делает его более безопасным для окружающей среды, чем любая другая версия модели, доступная в настоящее время.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Происшествия

SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв

На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Общество

Американка показала кота с огромными лишними пальцами

Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения

"Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.
Обновлено в 11:11
Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Происшествия

МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево

Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:59
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено вчера в 13:05
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда

Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
Обновлено в 11:37
Политика

Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко

Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:30
Общество

После тренировки в ЦПК астронавт Пармитано почувствовал себя носком

Обновлено в 12:47
Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российские электросети

В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 12:23
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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