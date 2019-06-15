Алсу присвоили звание народной артисткиURA.Ru 03:53

с чего всё началось

Российской певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии. Это произошло на третий день Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» в Уфе, сообщили в минкультуры региона. Указ о награждении Алсу подписал врио главы республики Радий Хабиров.

Футбол «Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млн Исса перешел в "Вест Хэм Юнайтед" из французской "Тулузы" в летним трансферным окном в 2018 году. "Молотобойцы" отдали за игрока £22 млн.

Единоборства Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Происшествия Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.

Интернет В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.

Футбол Глушаков обратился к фанатам «Спартака» Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт".

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Политика На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.

Спорт Дочь Этери Тутберидзе станет тренироваться в США Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин переедут в США, чтобы тренироваться у Игоря Шпильбанда.

Армия и оружие Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".

Авто Гибридный Jeep Renegade PHEV скоро представят в Италии Как отмечает производитель, при полностью заряженном аккумуляторе пробег Renegade PHEV исключительно на электротяге составляет 50 км. Выбросы углекислого газа ограничены на уровне 50 г/км, что делает его более безопасным для окружающей среды, чем любая другая версия модели, доступная в настоящее время.

Происшествия Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.

Происшествия SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

Общество Американка показала кота с огромными лишними пальцами Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.

Происшествия Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения "Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.

Происшествия На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП "На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.

Происшествия МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Политика Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.

Политика Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко.

Происшествия На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.