Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»Lenta.ru 03:51

В 2000 году Алсу исполнила на «Евровидении» песню Solo и заняла второе место. Позднее она вела этот конкурс в Москве вместе с телеведущим Иваном Ургантом и озвучивала результаты российского голосования. «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
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Директор Алсу подтвердил ее участие в Евровидении-2019

РИА Новости05:23

Алсу будет объявлять баллы от России на «Евровидении-2019»

ТАСС05:10

Алсу появится в эфире Евровидения-2019

RT на русском03:50

Алсу будет объявлять баллы от России на «Евровидении-2019»

Комсомольская правда05:44

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

РБК03:34

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Газета.Ru06:02

«Уберите руки от Алсу». Пригожин прокомментировал участие певицы в «Евровидении»

Говорит Москва06:00
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Технологии

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