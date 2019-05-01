Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»Известия вчера в 21:07
Ранее Алсу несколько раз объявляла результаты голосования России, а в 2000 году и сама принимала участие в конкурсе. «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Российская делегация направится туда для подготовки 4 мая.
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Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика
Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone
Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине
Обновлено в 01:55
Политика
Пушков предупредил Зеленского о последствиях «курса Порошенко»
Избранный президент Украины Владимир Зеленский придет к фиаско, следуя политике своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:12
Кино
Король Ночи впервые заговорил
После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.
Обновлено в 01:55
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Экс-глава Google покинет Alphabet
Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт уходит из состава правления Alphabet, материнской компании Google.
Обновлено вчера в 22:51
Здоровье
Во Владимирской области проходит акция «Здоровые детки»
Первым детсадом, где высадился десант медиков-волонтеров, стал ДОУ 13 «Карамелька» в Добром.
Обновлено в 02:01
Транспорт
1 мая движение в центре Москвы будет ограничено
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие
Москва указала Вашингтону на общего врага России и США
Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил уверенность, что главная угроза безопасности для России и США – это появление оружия массового уничтожения у террористов.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году
Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Шестой раунд переговоров «Талибана» с США пройдёт в Катаре
Шестой раунд переговоров «Талибана»* с США начнётся в Катаре в среду, 1 мая. Об этом сообщил представитель движения Забиуллах Муджахид.
Обновлено в 01:59
Хоккей
Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды
Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк принял решение покинуть команду по окончании сезона.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение по строительству кремниевого завода в Челябинской области.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31
Экономика
Выплаты детских пособий переведут на карту «Мир»
Получение ранее оформленных социальных выплат на карты Visa и MasterCard пока допускается, однако по мере истечения срока их действия они должны обмениваться только на национальные карты.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России
Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР
В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено 29 апреля в 06:14
Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов
«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08