Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»Известия вчера в 21:07
Ранее Алсу несколько раз объявляла результаты голосования России, а в 2000 году и сама принимала участие в конкурсе. «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Российская делегация направится туда для подготовки 4 мая.
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Кино
Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»
Обновлено вчера в 21:17
Авто
Lada Raven станет «российским ответом Tesla»
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено вчера в 03:52
Общество
Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки
Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
Российские ЗРК не помешают США вторгнуться в Венесуэлу
Российские зенитно-ракетные комплексы, которые стоят на вооружении армии Венесуэлы, не смогут помешать США провести военную операцию против президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 23:48
Кино
Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 09:11
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено вчера в 21:39
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Транспорт
В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков
С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено вчера в 05:11
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено вчера в 10:23
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика
Зарубежные посылки в России предложили обложить единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на посылки из других стран единым сбором, который составит 15%.
Обновлено вчера в 06:25
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено вчера в 01:55
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
В Кузбассе без вести пропал школьник
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье
Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.
Обновлено в 00:48
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Моралес заявил о провале Трампа в Венесуэле
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что американский лидер Дональд Трамп потерпел поражение в попытке госпереворота в Венесуэле.
Обновлено в 00:16
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено вчера в 04:47
Гаджеты
Исследование: какие фитнес-трекеры обманывают своих владельцев
В целом, большинство самых неточных фитнес-трекеров занижали результаты тестировавших их марафонцев, исключение составили лишь Apple Watch Series 3 (GPS) и Huawei Watch 2 Sport, которые добавили к реальной дистанции 13 и 28 % соответственно.
Обновлено вчера в 05:05
Политика
Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите
Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая сравнила дочь Алсу с Кристиной Орбакайте
Гурцкая напомнила: в свое время в похожей ситуации оказалась и дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, которой пришлось в течение многих лет тяжело работать, чтобы стать самодостаточным артистом и заслужить доверие и любовь зрителей.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Пушков предупредил Зеленского о последствиях «курса Порошенко»
Избранный президент Украины Владимир Зеленский придет к фиаско, следуя политике своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты
На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Футбол
Юрген Клопп назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мира
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25