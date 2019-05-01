Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»Известия вчера в 21:07

Ранее Алсу несколько раз объявляла результаты голосования России, а в 2000 году и сама принимала участие в конкурсе. «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Российская делегация направится туда для подготовки 4 мая.
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После скандала на «Голосе» Алсу пригласили на «Евровидение-2019»

News.ruвчера в 23:16

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Известиявчера в 21:07

Алсу объявит на Евровидении баллы от российского жюри

Телеканал 360°вчера в 20:11

После скандальной победы дочери на шоу «Голос. Дети» Алсу едет на «Евровидение»

URA.Ruвчера в 19:00

После скандала на «Голосе» Алсу едет на «Евровидение»

Газета.Ruвчера в 18:21

После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»

Комсомольская правдавчера в 13:28

Алсу появится в эфире «Евровидения-2019»

Super.ruвчера в 12:59
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Кино

Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»

Обновлено вчера в 21:17
Авто

Lada Raven станет «российским ответом Tesla»

Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено вчера в 03:52
Общество

Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки

Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие

Российские ЗРК не помешают США вторгнуться в Венесуэлу

Российские зенитно-ракетные комплексы, которые стоят на вооружении армии Венесуэлы, не смогут помешать США провести военную операцию против президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 23:48
Кино

Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 09:11
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве

19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено вчера в 21:39
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Транспорт

В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков

С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова.
Обновлено вчера в 05:11
Политика

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено вчера в 16:39
Общество

Ярмольник выиграл суд против ФСО

Обновлено вчера в 10:23
Общество

Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия

Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика

Зарубежные посылки в России предложили обложить единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на посылки из других стран единым сбором, который составит 15%.
Обновлено вчера в 06:25
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено вчера в 01:55
Шоу-бизнес

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

В Кузбассе без вести пропал школьник

Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

Останки экипажа упавшего в 1944 году штурмовика Ил-2 нашли в Приморье

Катастрофа с участием штурмовика Ил-2 произошла 9 ноября 1944 году во время учебного полета недалеко от села Хороль.
Обновлено в 00:48
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 09:18
Политика

Моралес заявил о провале Трампа в Венесуэле

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что американский лидер Дональд Трамп потерпел поражение в попытке госпереворота в Венесуэле.
Обновлено в 00:16
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено вчера в 04:47
Гаджеты

Исследование: какие фитнес-трекеры обманывают своих владельцев

В целом, большинство самых неточных фитнес-трекеров занижали результаты тестировавших их марафонцев, исключение составили лишь Apple Watch Series 3 (GPS) и Huawei Watch 2 Sport, которые добавили к реальной дистанции 13 и 28 % соответственно.
Обновлено вчера в 05:05
Политика

Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Общество

Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите

Рядом с Осиповым во главе колонны прошли председатель краевой федерации профсоюзов Зоя Прохорова, уполномоченный по защите прав предпринимателей края Виктория Бессонова, спикер регионального заксобрания Игорь Лиханов, сенаторы Баир Жамсуев и Сергей Михайлов.
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая сравнила дочь Алсу с Кристиной Орбакайте

Гурцкая напомнила: в свое время в похожей ситуации оказалась и дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, которой пришлось в течение многих лет тяжело работать, чтобы стать самодостаточным артистом и заслужить доверие и любовь зрителей.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Пушков предупредил Зеленского о последствиях «курса Порошенко»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский придет к фиаско, следуя политике своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты

На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Футбол

Юрген Клопп назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено вчера в 19:25
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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