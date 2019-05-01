Музыка
Алсу примет участие в Евровидении-2019РИА Новости 02:33
Алсу уже несколько раз участвовала в конкурсе. В 2000 году она заняла второе место с композицией Solo, позже вела Евровидение в Москве вместе с Иваном Ургантом и объявляла результаты российского голосования. Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
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