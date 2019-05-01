Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»РБК 03:34

Российская певица Алсу будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в Израиле, и будет объявлять баллы от российского жюри. Об этом заявил РБК директор певицы Сергей Фадеев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На ВГТРК опровергли участие Алсу в «Евровидении»

URA.Ru08:48

На «России-1» выбрали глашатая «Евровидения-2019»

Super.ru07:58

Алсу не планировала вести «Евровидение»

Комсомольская правда09:42

Игорь Матвиенко прокомментировал участие Алсу в «Евровидении-2019»

Газета.Ru10:02

Итоги Евровидения-2019 в эфире канала «Россия» объявит пианист Бессонов

РИА Новости06:59

Директор Алсу прокомментировал ее участие в «Евровидении-2019»

Известия07:44

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

РБК03:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Петербурге задержали более 60 участников согласованного шествия

В Санкт-Петербурге задержали более 60 участников первомайского шествия «Свободному Петербургу – свободные выборы!».
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Обновлено в 08:08
Кино

На Hulu в 2020 году выйдут два сериала Marvel: «Призрачный гонщик» и «Хеллстром»

Стриминговый кинотеатр Hulu анонсировал два сериала по мотивам комиксов Marvel: один будет посвящён Призрачному гонщику, а другой — семейству Хеллстром.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Обкуренный Резник устроил дебош на первомайском шествии в Петербурге

Обновлено в 08:58
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика

Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле

Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.
Обновлено в 11:14
Политика

Появилась информация, что Владимир Стрючков покидает пост министра

В среду, 1 мая, в пензенском анонимном Telegram-канале прошла информация о том, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков покидает свой пост.
Обновлено в 07:54
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Спорт

Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире

Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 08:40
Футбол

Опубликовано фото новой формы «Реала»

Опубликовано фото новой формы "Реала" на следующий сезон.
Обновлено в 07:43
Хоккей

Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура

Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Происшествия

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка

Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Церковь отказалась развенчать Петросяна и Степаненко

Русская Православная Церковь не удовлетворила просьбу Евгения Петросяна расторгнуть церковный брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 11:25
Политика

Путин уволил главу столичного ГИБДД

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко.
Обновлено в 11:41
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Космос

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видео

Обновлено в 08:50
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Общество

В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги

Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Театры

В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Кино

Последние «Мстители» собрали в прокате миллиард рублей за три дня

Обновлено в 08:38
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая

С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено вчера в 00:47
Политика

Путин назвал серьезным ущерб России от загрязнения «Дружбы»

Президент РФ Владимир Путин заявил об ущербе от ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 10:13
Здоровье

В Минздраве предлагают запретить отрицание ВИЧ

«Запрещается распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции», — указывается в документе.
Обновлено вчера в 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное