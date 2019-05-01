Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»Lenta.ru 11:09

Первый канал проводит проверку. «Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

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