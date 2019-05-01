Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»Lenta.ru 11:09

Первый канал проводит проверку. «Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.
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На ВГТРК опровергли участие Алсу в «Евровидении»

URA.Ruвчера в 08:48

Результаты «Евровидения-2019» объявит в прямом эфире пианист Иван Бессонов

Комсомольская правдавчера в 07:18

Результаты Евровидения-2019 объявит пианист Иван Бессонов

RT на русскомвчера в 07:07

В ВГТРК не подтвердили информацию о том, что Алсу объявит результаты «Евровидения-2019»

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Итоги Евровидения-2019 в эфире канала «Россия» объявит пианист Бессонов

РИА Новостивчера в 06:59

Результаты «Евровидения-2019» в эфире объявит Иван Бессонов

Вести.Ruвчера в 06:45

На «России-1» выбрали глашатая «Евровидения-2019»

Super.ruвчера в 07:58
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:52, Ашберн
Культура

Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Общество

Король Таиланда женился на начальнице охраны

Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Экономика

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Наука

Die Welt (Германия): человек разумный едва не вымер в Европе (Die Welt)

Для сравнения: сегодня в Германии на одном квадратном километре проживает 200 человек.
Обновлено в 17:42
Здоровье

Как в США борются за возвращение цельного молока в школы и программы питания

Национальный молочный совет (NDC) уже несколько лет занимается борьбой за возвращение цельного молока, инвестируя в исследования его влияния на здоровье человека.
Обновлено в 08:22
Спорт

Чемпионка мира и Олимпийских игр фигуристка Осмонд завершила карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире канадка Кэйтлин Осмонд объявила о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 13:33
Музыка

Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»

Обновлено в 06:10
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес

Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию

Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес

Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения

Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Политика

Путин подписал закон о надежном интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
Наука

Из чего состоит собачий корм

Широкий ассортимент современного собачьего корма позволяет собаке иметь сбалансированный рацион.
Обновлено 29 апреля в 20:01
Происшествия

СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти

Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.
Обновлено в 18:04
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным

Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 09:23
Общество

Стало известно, какие продукты уничтожают женскую красоту

Обновлено в 03:23
Гаджеты

Как волгоградцы могут преодолеть зависимость от смартфона

Отключайте оповещения надоедливых программ – постоянные push-уведомления и вибрации телефона только лишний раз напоминают вам о вредных приложениях.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе

В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Футбол

«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Челси»

Менее звучный из двух полуфиналов Лиги Европы прошёл во Франкфурте. Местный "Айнтрахт" принял "Челси".
Обновлено в 16:53
Происшествия

В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом

Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Политика

На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
Обновлено в 14:18
Политика

Венесуэла потребовала от США защиты посольства республики в Вашингтоне

С требованием «исполнения обязательств» по защите посольства Венесуэлы в Вашингтоне обратился к Госдепартаменту США венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса 2 мая на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:34
Общество

Автор «Сталингулага» впервые дал интервью

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Космос

Blue Origin провела успешный пуск ракеты New Shepard

Компания-разработчик миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный пуск ракеты New Shepard.
Обновлено в 11:52
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Политика

Петербуржец написал заявление в полицию на наркомана Резника

Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением с просьбой провести проверку действий депутата Законодательного собрания города Максима Резника.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Спорт

«Кузбасс» обыграл «Зенит-Казань» в первом матче финала

Обновлено в 13:19
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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