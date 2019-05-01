Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»Lenta.ru 11:09

Первый канал проводит проверку. «Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.
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В ВГТРК не подтвердили информацию о том, что Алсу объявит результаты «Евровидения-2019»

ТАССвчера в 07:18

На ВГТРК опровергли участие Алсу в «Евровидении»

URA.Ruвчера в 08:48

Результаты «Евровидения-2019» объявит в прямом эфире пианист Иван Бессонов

Комсомольская правдавчера в 07:18

Заменивший Алсу на «Евровидении» пианист Бессонов: Узнал только сегодня

Московский Комсомолецвчера в 10:17

Результаты Евровидения-2019 объявит пианист Иван Бессонов

RT на русскомвчера в 07:07

Итоги Евровидения-2019 в эфире канала «Россия» объявит пианист Бессонов

РИА Новостивчера в 06:59

Результаты «Евровидения-2019» в эфире объявит Иван Бессонов

Вести.Ruвчера в 06:45
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Общество

Опрос выявил отношение японцев к символической роли императора

Символическую роль императора в государственной системе Японии поддерживают 74% населения страны, согласно результатам опроса общественного мнения, которые опубликовала в пятницу ко дню конституции газета "Майнити".
Обновлено в 21:41
Армия и оружие

СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные

Обновлено в 21:24
Общество

В Австралии обнаружили трехглазую змею

В Австралии обнаружили трехглазую змею.
Обновлено в 20:04
Футбол

Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено в 16:54
Путешествия

Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра

Обновлено в 14:06
Экономика

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено в 21:36
Политика

Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского

Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Шереметьево рассказали о столкновении автомобиля с самолетом

Обновлено в 13:46
Происшествия

По делу о событиях 2 мая в Одессе заподозрили экс-чиновников МВД Украины

Украинская Генеральная прокуратура в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где в 2014 году погибли 48 человек, объявила о подозрениях по этому делу в отношении бывших чиновников украинского Министерства внутренних дел.
Обновлено в 21:44
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Хоккей

Якуб Ержабек вернулся в «Витязь»

Чешский защитник Якуб Ержабек подписал контракт с подмосковным «Витязем», информирует официальный «твиттер» KHL Media Team.
Обновлено в 13:57
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия

В ДТП в Калужской области пострадали девять человек

После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Общество

6 продуктов, которые могут исчезнуть из магазинов в ближайшее время

Какао Мед Хлеб Треска Вино Клубника Какао Какао, или шоколадные деревья, которые произрастают в западноафриканской Гане, рискуют исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления.
Обновлено в 04:53
Авто

Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Спорт

Чемпионка мира и Олимпийских игр фигуристка Осмонд завершила карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире канадка Кэйтлин Осмонд объявила о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 13:33
Общество

В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег

Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о возможном шторме и мокром снеге 3 мая.
Обновлено в 17:30
Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.
Обновлено в 22:22
Гаджеты

Google наняла три команды дизайнеров для создания следующих Pixel

Насколько известно, каждая команда не общается между собой и они создают внешность смартфонов отдельно друг от друга.
Обновлено в 14:43
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено в 22:10
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился во второй раз

Британский актер Дужд Лоу снова женился. Второй избранницей звезды стала психолог Филлипе Коан. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес

Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»

Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Россиянин ударил жену прокурора и поплатился

Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Шоу-бизнес

Кира Найтли ждет второго ребенка

Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено в 19:33
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию

Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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