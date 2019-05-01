Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»Lenta.ru 11:09
Первый канал проводит проверку. «Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.
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Результаты «Евровидения-2019» объявит в прямом эфире пианист Иван Бессонов
Комсомольская правдавчера в 07:18
Заменивший Алсу на «Евровидении» пианист Бессонов: Узнал только сегодня
Московский Комсомолецвчера в 10:17
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Общество
Опрос выявил отношение японцев к символической роли императора
Символическую роль императора в государственной системе Японии поддерживают 74% населения страны, согласно результатам опроса общественного мнения, которые опубликовала в пятницу ко дню конституции газета "Майнити".
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Общество
В Австралии обнаружили трехглазую змею
В Австралии обнаружили трехглазую змею.
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Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено в 16:54
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено в 21:36
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Происшествия
По делу о событиях 2 мая в Одессе заподозрили экс-чиновников МВД Украины
Украинская Генеральная прокуратура в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где в 2014 году погибли 48 человек, объявила о подозрениях по этому делу в отношении бывших чиновников украинского Министерства внутренних дел.
Обновлено в 21:44
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Хоккей
Якуб Ержабек вернулся в «Витязь»
Чешский защитник Якуб Ержабек подписал контракт с подмосковным «Витязем», информирует официальный «твиттер» KHL Media Team.
Обновлено в 13:57
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Общество
6 продуктов, которые могут исчезнуть из магазинов в ближайшее время
Какао Мед Хлеб Треска Вино Клубника Какао Какао, или шоколадные деревья, которые произрастают в западноафриканской Гане, рискуют исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления.
Обновлено в 04:53
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Спорт
Чемпионка мира и Олимпийских игр фигуристка Осмонд завершила карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире канадка Кэйтлин Осмонд объявила о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 13:33
Общество
В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег
Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о возможном шторме и мокром снеге 3 мая.
Обновлено в 17:30
Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.
Обновлено в 22:22
Гаджеты
Google наняла три команды дизайнеров для создания следующих Pixel
Насколько известно, каждая команда не общается между собой и они создают внешность смартфонов отдельно друг от друга.
Обновлено в 14:43
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено в 22:10
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился во второй раз
Британский актер Дужд Лоу снова женился. Второй избранницей звезды стала психолог Филлипе Коан. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»
Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено в 19:33
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию
Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22