Музыка
Алсу отстранили от трансляции ЕвровиденияАлтапресс вчера в 08:53
Певица Алсу должна была объявлять баллы от России во время трансляции Евровидения, но телеканал «Россия 1» поменял планы, пишет vokrug.tv. Вместо Алсу объявлять оценки будет 16-летний пианист Иван Бессонов, действующий победителем конкурса «Евровидение для молодых музыкантов-2018».
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Заменивший Алсу на «Евровидении» пианист Бессонов: Узнал только сегодня
Московский Комсомолец01 мая в 10:17
Результаты «Евровидения-2019» объявит в прямом эфире пианист Иван Бессонов
Комсомольская правда01 мая в 07:18
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