Музыка

Алсу отстранили от трансляции ЕвровиденияАлтапресс вчера в 08:53

Певица Алсу должна была объявлять баллы от России во время трансляции Евровидения, но телеканал «Россия 1» поменял планы, пишет vokrug.tv. Вместо Алсу объявлять оценки будет 16-летний пианист Иван Бессонов, действующий победителем конкурса «Евровидение для молодых музыкантов-2018».
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Заменивший Алсу на «Евровидении» пианист Бессонов: Узнал только сегодня

Московский Комсомолец01 мая в 10:17

На ВГТРК опровергли участие Алсу в «Евровидении»

URA.Ru01 мая в 08:48

Результаты «Евровидения-2019» в эфире объявит Иван Бессонов

Вести.Ru01 мая в 06:45

В ВГТРК не подтвердили информацию о том, что Алсу объявит результаты «Евровидения-2019»

ТАСС01 мая в 07:18

Результаты Евровидения-2019 объявит пианист Иван Бессонов

RT на русском01 мая в 07:07

Итоги Евровидения-2019 в эфире канала «Россия» объявит пианист Бессонов

РИА Новости01 мая в 06:59

Результаты «Евровидения-2019» объявит в прямом эфире пианист Иван Бессонов

Комсомольская правда01 мая в 07:18
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Происшествия

Неизвестные ограбили пенсионерку на 8 млн рублей на востоке Москвы

Двое неизвестных ограбили пенсионерку на восемь миллионов рублей на востоке Москвы.
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Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
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«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
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В Якутии палеонтологи обнаружили останки древнего родственника крокодила. Об этом сообщает издание "Чердак".
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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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