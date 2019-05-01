Музыка

Алсу отстранили от трансляции ЕвровиденияАлтапресс 08:53

Певица Алсу должна была объявлять баллы от России во время трансляции Евровидения, но телеканал «Россия 1» поменял планы, пишет vokrug.tv. Вместо Алсу объявлять оценки будет 16-летний пианист Ивана Бессонова, действующий победителем конкурса «Евровидение для молодых музыкантов-2018».
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Итоги Евровидения-2019 в эфире канала «Россия» объявит пианист Бессонов

РИА Новостивчера в 06:59

Результаты «Евровидения-2019» объявит в прямом эфире пианист Иван Бессонов

Комсомольская правдавчера в 07:18

В ВГТРК не подтвердили информацию о том, что Алсу объявит результаты «Евровидения-2019»

ТАССвчера в 07:18

Результаты Евровидения-2019 объявит пианист Иван Бессонов

RT на русскомвчера в 07:07

На ВГТРК опровергли участие Алсу в «Евровидении»

URA.Ruвчера в 08:48

Результаты «Евровидения-2019» в эфире объявит Иван Бессонов

Вести.Ruвчера в 06:45

На «России-1» выбрали глашатая «Евровидения-2019»

Super.ruвчера в 07:58
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Происшествия

Россиянин ударил жену прокурора и поплатился

Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Политика

Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 17:53
Авто

Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Транспорт

В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники

Депутат ГД Василий Власов предложил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок.
Обновлено в 20:17
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Возросло число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии

В больнице скончался 46-летний мужчина, пострадавший при нападении на мечеть Аль-Нур в городе Крайстчерч, сообщается на сайте полиции Новой Зеландии.
Обновлено в 20:46
Политика

Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»

Обновлено в 19:09
Общество

6 продуктов, которые могут исчезнуть из магазинов в ближайшее время

Какао Мед Хлеб Треска Вино Клубника Какао Какао, или шоколадные деревья, которые произрастают в западноафриканской Гане, рискуют исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления.
Обновлено в 04:53
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Политика

Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Кино

Финал «Мстителей» собрал к концу недели 2 млрд долларов

Наибольшие сборы заключительная часть «Мстителей» получила в Корее, Мексике, Индии, Китае и Великобритании.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В ДТП в Калужской области пострадали девять человек

После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Здоровье

Диетолог рассказала, чем чревато чрезмерное употребление шашлыка

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что на майских праздниках лучше не есть много шашлыков и не злоупотреблять алкоголем, так как из-за этого могут обостриться хронические заболевания или даже появиться новые, в частности - подагра.
Обновлено в 20:09
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Музыка

Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»

Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.
Обновлено в 18:30
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят

В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines.
Обновлено в 14:02
Энергетика

Прибыль Shell в I квартале превысила прогноз

Показатель превысил прогноз прибыли в размере $4,54 млрд согласно опросу аналитиков, предоставленному компанией.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В МЧС назвали поджог основной версией пожара в ТЦ в Иркутске

Обновлено в 14:45
Экономика

Жизнь своим чередом. Что показал MetLife в своей отчетности

Из-за опережения темпов роста затрат над ростом доходов, квартальная чистая прибыль MetLife выросла уже только на 8,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила $1,3 млрд.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год

Обновлено в 16:51
Здоровье

Правда ли, что грибы, картошку и яйца нельзя повторно разогревать?

Недавно сразу несколько сетевых изданий опубликовали информацию об опасности повторного разогревания пищи, особенно были отмечены картофель, свекла, яйца, куриное мясо и грибы.
Обновлено в 17:15
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Здоровье

Фитнес-профилактика для «белых воротничков»

Своими советами поделилась с нами врач ОЦМП Лариса ЕРЕМИНА.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Пожар произошел в здании управления Россельхознадзора в Орле

Обновлено в 12:27
Происшествия

Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов

Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:00
Энергетика

В январе-апреле Россия увеличила добычу газа на 3,4%

Объем добычи газа в России в январе-апреле 2019 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 261,53 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
Обновлено в 04:17
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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