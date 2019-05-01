Музыка
Алсу отстранили от трансляции ЕвровиденияАлтапресс 08:53
Певица Алсу должна была объявлять баллы от России во время трансляции Евровидения, но телеканал «Россия 1» поменял планы, пишет vokrug.tv. Вместо Алсу объявлять оценки будет 16-летний пианист Ивана Бессонова, действующий победителем конкурса «Евровидение для молодых музыкантов-2018».
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Результаты «Евровидения-2019» объявит в прямом эфире пианист Иван Бессонов
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