Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»Lenta.ru 03:51

В 2000 году Алсу исполнила на «Евровидении» песню Solo и заняла второе место. Позднее она вела этот конкурс в Москве вместе с телеведущим Иваном Ургантом и озвучивала результаты российского голосования. «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
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