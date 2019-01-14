Экономика
Дочерняя компания «Алросы» займется разведкой, поиском и добычей полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий.
Ведомостивчера в 12:09
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«АЛРОСА» поможет вернуть Зимбабве одну из лидирующих позиций на рынке алмазодобычи
Царьградвчера в 19:21
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Транспорт
Из-за подтопления закрыты три станции Московского метрополитена
Обновлено в 00:28
Политика
Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию
Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".
Обновлено в 02:04
Происшествия
Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах возросло до двух
По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах, который произошел рано утром 14 января, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц
Объектом стал сегмент переводов денежных средств с банковских счетов (текущих и карточных) на банковские счета граждан посредством удаленных каналов, то есть с помощью сайта банка, интернет-банка и мобильных приложений.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков
Обновлено вчера в 08:00
Космос
Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне
Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Роспотребнадзор опроверг причастность к экспертизе комикса о Дэдпуле
«Роспотребнадзор не имеет полномочий на аккредитацию, и соответственно не аккредитовал экспертов на право проводить экспертизу материалов, планируемых к изданию с маркировкой 18+, равно как проводить их экспертизу на предмет содержания пропаганды нацизма, расизма, либо нацистской символики», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Из московской квартиры спасли двух истощенных детей
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
На Филевской линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 02:14
Спорт
Биатлон. Мужской спринт в Рупольдинге перенесен из-за непогоды
Мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге перенесена из-за непогоды.
Обновлено в 02:35
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено 13 января в 14:42
Армия и оружие
«Исламское государство» захватило город в Нигерии
Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Экс-замгубернатора Курганской области отправили на три года в колонию
Курганский городской суд признал виновным бывшего заместителя губернатора, директора департамента экономического развития Сергея Чебыкина в превышении должностных полномочий и приговорил его к трем годам колонии общего режима с лишением права занимать государственные должности на три года.
Обновлено в 03:21
Политика
Суд закрыл первый процесс по продлению срока ареста украинских моряков
Лефортовский суд Москвы закрыл процесс по вопросу продления срока ареста четверым из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 02:58
Экономика
ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777
Федеральная налоговая служба запретила российским платежным системам и банкам проводить платежи в адрес нелегального онлайн-казино Azino777 с понедельника, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Британский парламент голосует по Brexit
Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми
Вице-премьер Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме во вторник, 15 января, заявила, что правительство РФ согласовало новые меры поддержки для семей с детьми – они будут касаться ипотечных кредитов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Саратовской области из-за снега обрушилась крыша школы
Под Саратовом под тяжестью снега произошло обрушение крыши школы, никто не пострадал.
Обновлено в 02:33
Хоккей
Овечкин вышел на 14-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ
Обновлено в 03:10
Происшествия
Строители назвали причину подтопления станций на салатовой ветке метро
Обновлено в 02:36
Общество
Голикова назвала сроки перехода от убыли к приросту населения в России
В правительстве рассчитывают, что наблюдающаяся сейчас естественная убыль населения России в 2023–2024 годах сменится приростом.
Обновлено в 03:02
Политика
Володин назвал невозможным участие России в ПАСЕ
Россия не видит для себя возможности участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку требование Москвы об исключении санкционных статей из регламента пока не приняты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 02:14
Общество
Граждане РФ стали реже жаловаться на домогательства на работе
Большинство жителей России (89%) никогда не сталкивались с харассментом (сексуальным домогательством на работе).
Обновлено в 03:25
Теннис
Касаткина проиграла Бачински в первом круге Australian Open
Обновлено в 03:20
Экономика
Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности населения
Как отметила Голикова, по данным Росстата, за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%.
Обновлено в 02:20
Политика
Кремль дал прогноз по войне в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил риск заморозки конфликта в Донбассе на долгие десятилетия.
Обновлено в 02:23
Экономика
Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны
Российских граждан предложили обложить налогом за выезд из России.
Обновлено в 03:05
Политика
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах
Обновлено вчера в 16:50