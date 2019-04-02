«Алроса» может разместить евробонды на $500 млнПРАЙМ 10:15

"Алроса" может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

«Алроса» может разместить евробонды на $500 млн

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