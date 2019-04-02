Экономика

«Алроса» может разместить евробонды на $500 млнПРАЙМ 10:15

"Алроса" может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
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Британские инвесторы купили почти 30% нового выпуска евробондов «АЛРОСА»

Интерфакс14:47

Алроса размещает пятилетний выпуск еврооблигаций, доходность может составить 4,65-4,75% - Уралсиб

Финмаркетвчера в 06:13

Британские инвесторы купили почти 30% нового выпуска евробондов «Алросы»

Ведомости14:52

АЛРОСА успешно разместила евробонды на 500 млн долларов

SakhaNews14:47

Инвесторы из США и ЕС купили 70% евробондов «Евраза»

MetalTorg.ru09:06

Иностранные инвесторы выкупили более 80% новых евробондов «Алросы»

ПРАЙМ14:58
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Футбол

«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн

«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн.
Обновлено в 14:50
Авто

NHTSA расширила расследование в отношении Hyundai и Kia

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.
Обновлено в 04:30
Политика

Президент Алжира ушел в отставку

Накануне администрация президента заявила о его уходе до 28 апреля, когда заканчивается срок его полномочий.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие

В Донбассе убили украинскую пулеметчицу-карательницу «Ведьму»

Обновлено в 15:15
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Происшествия

Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга

Ранее источник в силовых кругах заявил, что двое пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 12:56
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено в 14:48
Общество

Население Земли достигло 7,7 млрд человек

Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в сообщении на сайте ООН.
Обновлено в 06:31
Общество

Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу

Обновлено в 12:32
Транспорт

Утверждены названия четырех новых станций московского метро

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы, принято решение присвоить новым станциям метро следующие названия: "Коммунарка", "Мнёвники", "Карамышевская" и "Внуково".
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

Обновлено в 02:26
Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Обновлено в 08:53
Экономика

Visa и Mastercard обяжут выпускать только бесконтактные карты в России

Международные платежные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 03:55
Спорт

Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Дмитрий Малышко, выступающий за команду Санкт-Петербурга, не смог вовремя стартовать в эстафетной гонке чемпионата России, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 08:29
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 07:00
Кино

Режиссер «Джокера» объявил дату премьеры трейлера

Обновлено в 12:58
Кино

В Москве покажут немецкий фильм о России, снятый с вертолета

Фильм «Россия с неба», снятый немецкими режиссерами Петрой Хёфер и Фредди Рёккенхаусом с вертолета, представят 3 апреля на международном фестивале документального кино «Докер» в Москве.
Обновлено в 13:43
Культура

В Петербурге умер художник Николай Сажин

В Петербурге умер художник Николай Сажин.
Обновлено в 11:44
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Политика

Токаев заявил о необходимости беречь дружбу с Россией

Касым-Жомарт Токаев заявил, что его обязанность как второго президента Казахстана состоит в том, чтобы беречь дружбу с Россией.
Обновлено в 14:04
Футбол

Матч за Суперкубок России состоится на стадионе «ВТБ Арена»

Обновлено в 15:16
Космос

Роскосмос примет решение о прекращении работы телескопа «Спектр-Р»

Попытки связи с космическим аппаратом будут осуществляться до мая-июня Госкопорация "Роскосмос" в мае-июне примет решение насчет работы космического телескопа "Спектр-Р".
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Политика

На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Обновлено в 12:55
Общество

В Египте обнаружили саркофаг с мумиями возрастом 4 тыс. лет

Обнаружены две мумии, они относятся к Древнему царству — их возраст составляет порядка 4 тыс. лет.
Обновлено в 09:23
Политика

Тереза Мэй решила добиться новой отсрочки даты Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена попросить у Евросоюза новой отсрочки Brexit, который должен состояться 12 апреля.
Обновлено в 15:16
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Московский серийный убийца приговорён к пожизненному заключению

Обновлено в 10:47
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