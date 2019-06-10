Происшествия
«Алроса» проведет внутреннее расследование из-за хищений алмазовRambler News Service 03:47
«Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования», — добавили в «Алросе».
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ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова
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Испания — Швеция: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации Евро-2020
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Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Энергетика
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