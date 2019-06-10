Происшествия

«Алроса» проведет внутреннее расследование из-за хищений алмазовRambler News Service 03:47

«Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования», — добавили в «Алросе».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Алроса» планирует провести расследование внутри компании из-за кражи алмазов

Udm-Info06:00

В «Алросе» пресекли попытку крупной кражи алмазного сырья

Пятый канал04:09

В АЛРОСА так называемая генеральная уборка будет продолжена

SakhaNews05:30

«Алроса» подтвердила пресечение масштабного хищения алмазов

Известия03:49

«Алроса» проведет внутреннее расследование из-за хищений алмазов

Rambler News Service03:47

В «Алросе» подтвердили новости о пресечении попытки хищения алмазного сырья

РЕН ТВ03:30

«Алроса» подтвердила информацию о хищениях алмазов в компании

iReactor04:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:22, Ашберн
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск

Обновлено в 03:00
Происшествия

Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

Обновлено в 05:55
Происшествия

Момент столкновения двух автобусов в Сочи попал на видео

Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения автобуса с маршрутным такси в Сочи.
Обновлено вчера в 15:20
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Политика

Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Общество

ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова

На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Космос

Астрономы впервые зафиксировали плазменный выброс гигантской звезды

Астрономам удалось впервые зафиксировать корональные выбросы массы — мощнейшие извержения огромного количества горячей плазмы, которые до этого наблюдались только на Солнце, на далёкой звезде.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Происшествия

Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области

В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Футбол

Испания — Швеция: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации Евро-2020

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Испания — Швеция в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС

Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.
Обновлено в 04:15
Авто

Названы самые популярные подержанные модели Opel в РФ

Обновлено в 02:25
Общество

В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Экономика

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:31
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 16:09
Единоборства

Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон

Обновлено в 03:16
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Общество

Текслер предложил Фёдору Конюхову стать послом Челябинской области

Обновлено в 04:27
Общество

Стартовал второй конкурс президентских грантов

Напомним, что первый конкурс президентских грантов 2019 года завершился 31 мая.
Обновлено в 04:33
Футбол

Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»

Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное