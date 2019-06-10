«Алроса» проведет внутреннее расследование из-за хищений алмазовRambler News Service 03:47

«Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования», — добавили в «Алросе».

Политика Песков прокомментировал дело журналиста Голунова Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.

Здоровье Фармаколог дал рекомендации по сбору дорожной аптечки в отпуск «Чтобы избежать изжоги и дискомфорта в области живота и эпигастрии, необходимо положить в аптечку препараты из группы антацидов — алюминия фосфат, ангидрит и магния карбонат», — цитирует Журавлеву агентство городских новостей «Москва».

Авто Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа В Сети появились первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа. Фото опубликовало издание Autocar в Индии.

Энергетика Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.

Происшествия Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.

Происшествия Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.

Шоу-бизнес Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.

Политика Глава МВД Белоруссии ушел в отставку Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич сообщил, что обратился к президенту республики Александру Лукашенко с рапортом об отставке, и он эту отставку принял.

Интернет Конгресс США установит причины доминирования Apple, Facebook и Google Конгресс США принял решение установить причины доминирования компаний Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых было инициировано антимонопольное расследование.

Футбол Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.

Шоу-бизнес Валерия Гай Германика тайно вышла замуж и готовится к родам Появление на торжественном открытии 30-го фестиваля «Кинотавр» Валерии Гай Германики с большим животом и под руку с мужем стало настоящей сенсацией.

Происшествия ФСБ проводит обыски в Крыму у подозреваемых в терроризме На территории нескольких районов Крыма и Севастополя сотрудники ФСБ проводят обыски у предполагаемых участников деятельности террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*.

Происшествия В Москве разгромили редакцию «Сноба» Журнал "Сноб" сообщил о погроме в офисе редакции в Москве.

Экономика Morgan Stanley решил вернуться к работе в России по модели 1990-х Представитель Morgan Stanley в России уточнил РБК, что новая модель «должна быть более эффективной»: «Это обычная структура бизнеса для инвестиционных банков».

Экономика Пенсионный фонд создаст систему автоматического поиска бедных Как сообщил агентству «РИА Новости» глава ПФР Антон Дроздов. рассказал, что для данной системы будет использована информация из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и информационных систем самого Пенсионного фонда.

Шоу-бизнес Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за актера и комика Криса Пратта.

Политика РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Происшествия После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.

Здоровье Диетологи назвали зелень, продлевающую молодость Всего один пучок зелени, по мнению врачей-диетологов, содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день.

Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".

Недвижимость Комитет Госдумы одобрил ко II чтению налоговые льготы в связи с ипотечными каникулами Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий освобождение от налогообложения материальную выгоду, полученную при реализации заемщиком права на получение ипотечных каникул.

Политика Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.