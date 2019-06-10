Происшествия
«Алроса» проведет внутреннее расследование из-за хищений алмазовRambler News Service 03:47
«Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования», — добавили в «Алросе».
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Происшествия
Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике
В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".
Обновлено в 09:04
Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель
Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.
Обновлено в 07:10
Политика
У Тимошенко определились с первой пятеркой кандидатов в Раду
В список вошли Юлия Тимошенко, внефракционный депутат и совладелец Индустриального союза Донбасса Сергей Тарута, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, заместитель главы парламентской фракции «Батькивщина» Сергей Соболев и народный депутат фракции Елена Кондратюк.
Обновлено в 05:19
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Футбол
Головин не обижается на Фабрегаса
Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал шутку Сеска Фабрегаса, который после матча россиян с Сан-Марино (9:0) пошутил на тему того, что его одноклубник по "Монако" не забил ни одного из девяти мячей.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Обновлено в 06:17
Общество
В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили весь тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Авто
Камеры начнут штрафовать водителей за превышение ТС уровня шума
Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Обновлено в 03:45
Экономика
ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных
В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:37
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Политика
Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате
Сотрудники шести шахт во Львовской области не вышли на работу и перекрыли трассу международного значения Львов – Рава-Русская.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Будем здоровы (экс-Мединфо): «Здоровье нации – основа процветания России»
Как отметили на торжественном открытии представители первых лиц страны, форум помогает находить «новые подходы к формированию мотивации к ведению здорового образа жизни».
Обновлено в 01:38
Политика
Москалькова предложила вернуть в УПК довоенную норму
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила вернуть старую норму и отменить возбуждение уголовного дела по постановлению следователя, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:53
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Политика
Иран подтвердил отсутствие запроса на С-400
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не запрашивал у Москвы комплексы С-400.
Обновлено в 04:41
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
51-летняя Оксана Фандера показала подтянутую фигуру в купальнике
51-летняя актриса Оксана Фандера продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике.
Обновлено в 05:57
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Футбол
Адвокат: Суд не разрешает Мамаеву видеться с детьми
Обновлено в 09:13
Общество
Сегодня омские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию
Обществознание — наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору выпускников, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки контингента участников экзамена.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Космос
Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»
Обновлено в 08:55