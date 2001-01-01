Экономика
«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»ТАСС 00:37
Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
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«АЛРОСА» начинает крупномасштабное освоение нового месторождения — трубки «Заря»
ИА ЯСИАвчера в 22:24
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