Экономика

«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»ТАСС 00:37

Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
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АЛРОСА ввела новое кимберлитовое месторождение «Заря» на Айхальском ГОКе

Интерфакс - Россия02:32

«АЛРОСА» запустила новое алмазное месторождение в Якутии

Вести.Финанс04:02

«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»

ТАСС00:37

Новое алмазное месторождение запущено в Якутии

Якутия 2400:45

АЛРОСА освоит новое месторождение — трубку «Заря»

КП - Якутиявчера в 23:32

«АЛРОСА» начинает крупномасштабное освоение нового месторождения — трубки «Заря»

ИА ЯСИАвчера в 22:24
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Экономика

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Политика

Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил»

Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.
Обновлено в 03:22
Культура

Российский интернет-форум стартует в среду

Российский интернет-форум (РИФ+КИБ), крупнейшая конференция интернет-индустрии в стране, начнет в среду свою работу в подмосковном пансионате "Лесные дали" и продлится до 20 апреля.
Обновлено вчера в 17:15
Хоккей

Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019

К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Обновлено в 03:34
Футбол

Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции

Обновлено в 02:20
Общество

Названы самые востребованные среди студентов России сферы деятельности

Почти треть российских студентов (38%) в ближайшие пять лет после завершения учебы в высшем учебном заведении планирует заниматься практической работой в коммерческом секторе, где востребованы такие профессии, как менеджеры и аналитики в фирмах, а также работники частных клиник, школ и вузов.
Обновлено в 03:01
Общество

Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте

Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног

В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Хоккей

В НХЛ осудили угрозы брата Свечникова в адрес Овечкина

Обновлено в 03:13
Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел

Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Технологии

Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Гаджеты

Apple и Qualcomm заключили мир. Что это значит для iPhone, Intel и 5G

Решающая битва в юридической войне Apple с производителем мобильных чипов Qualcomm не состоится: начавшийся более двух лет назад конфликт, который мог затянуться на годы и привести к отставанию iPhone от смартфонов конкурентов в работе с сотовыми сетями пятого поколения, закончился мировым соглашением.
Обновлено в 02:28
Музыка

Алла Пугачёва выступит в Кремлёвском дворце в честь юбилея

На радость поклонникам юбилей артистка отметит в Кремлёвском дворце.
Обновлено вчера в 19:00
Авто

Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4

Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:51
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Общество

Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Политика

Стрелков: Войну в Донбассе Зеленский прекращать не намерен

Экс-министр обороны ДНР уверил НСН, что с возможным приходом к власти Владимира Зеленского война в Донбассе не прекратится.
Обновлено в 03:13
Происшествия

СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Общество

Бариста назвали самый популярный у москвичей кофе

Наибольшей популярностью среди москвичей пользуется капучино, об этом рассказал глава школы бариста при Лиге бариста РФ Илья Богданович.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Общество

Теплый май пообещали россиянам в Гидрометцентре

Май на большей части страны будет теплее или в пределах нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Политика

Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и о позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:36
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов посещают психолога

Регина Тодоренко и Влад Топалов консультировались с детским психологом относительно их сына Миши.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей, оставивших место ДТП

Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Военно-морские силы прибалтийских стран признали беспомощными

Авторы доклада утверждают, что многолетнее игнорирование проблемы отсутствия инвестиций в развитие собственных военно-морских сил делает прибалтийские страны уязвимыми для "угрозы с Востока".
Обновлено в 02:35
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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