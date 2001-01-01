«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»ТАСС 00:37

Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.

«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»

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