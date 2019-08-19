Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 годВедомости 05:42
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании. При этом она увеличила прогноз производства с 38 млн до 38,5 млн карат.
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Финансирование азиатских финтех-стартапов резко замедлилось
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 21:27
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Политика
Зеленский попросил Нетаньяху признать голодомор геноцидом
Израильский премьер на брифинге предложение Зеленского не прокомментировал. Геноцидом голодомор признает несколько стран.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон тайно женился
Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан, с которой встречался с 2007 года.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Политика
РБК объявил об изменениях в руководстве редакции
Как сообщает издание, госпожа Голикова продолжит профессиональную деятельность за пределами медиахолдинга в сфере, не связанной с журналистикой, а господин Тросников назначен заместителем генерального директора РБК.
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Абсолют Банк запустил приложение «Абсолют. Бизнес»
Сервис позволяет управлять бизнесом, в том числе финансовыми потоками нескольких компаний в одном окне.
Обновлено в 04:50
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Общество
Эксперты оценили стоимость сборов ребенка в школу
Собрать ребенка в школу в России обойдется в среднем в 2619 рублей, выяснили аналитики сервиса "Авито".
Обновлено в 01:31
Происшествия
МВД начало проверку в отношении экс-владельца «Росгосстраха»
Следователи МВД начали доследованную проверку в отношении бывшего руководителя страховой компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова, они проверяют сделки, сделанные перед санацией банка "Открытие".
Обновлено в 06:54
Общество
Предложение штрафовать россиян за перекуры на работе объяснили
17 августа стало известно, что Минздрав представил программу «Укрепление здоровья работающих» и предложил работодателям принимать меры по борьбе с курением работников.
Обновлено в 09:22
Хоккей
«Автомобилист» отправился на Кубок ЛЖД без Дацюка и Голышева
Екатеринбургский «Автомобилист» отправился в Ригу на Кубок Латвийской железной дороги, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии
В результате ДТП с автобусом дагестанских паломников в Саудовской Аравии погибла одна женщина, еще две пострадали.
Обновлено в 08:23
Общество
В ФГР закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
Обновлено в 09:06
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10