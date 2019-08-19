Экономика

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 годВедомости 05:42

«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании. При этом она увеличила прогноз производства с 38 млн до 38,5 млн карат.
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Чистая прибыль «АЛРОСА» в 1-м полугодии снизилась на 36%

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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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