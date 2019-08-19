Экономика

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 годВедомости 05:42

«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании. При этом она увеличила прогноз производства с 38 млн до 38,5 млн карат.
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Продажи алмазов «Алросой» могут упасть до минимального за четыре года уровня

Ведомости17:31

Полугодовая дивидендная доходность «АЛРОСА» может составить более 5%

Finam.Ru10:35

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год до 32-33 млн карат

ТАСС05:29

Чистая прибыль «АЛРОСА» в 1-м полугодии снизилась на 36%

Финмаркет05:11

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I полугодии снизилась на 36%

ПРАЙМ04:41

Полугодовая прибыль АК «АЛРОСА» рухнула более чем на треть

Росбалт07:28

Финансирование азиатских финтех-стартапов резко замедлилось

Ежедневные Новости Владивостокавчера в 21:27
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество

Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»

Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
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Культура

Боярский стал наставником в шоу «Голос»

Певец и актер Михаил Боярский стал наставником второго сезона музыкального шоу "Голос-60+", который будет транслироваться на Первом канале.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

В Ленинградской области «КамАЗ» врезался в пассажирский автобус

Обновлено в 14:24
Экономика

Составлен рейтинг регионов РФ с самым доступным бензином

Ранее сообщалось о том, что эксперты составили рейтинг стран Европы с самым доступным бензином.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие

Штурмовики сели на поле рядом с трассой М-4 в Ростовской области

Обновлено в 10:40
Авто

Hyundai Veloster со средним расположением двигателя замечен на тестах

Hyundai ведет разработку нового Veloster со средним расположением двигателя и сегодня появились новые шпионские фотографии модели во время дорожным тестов.
Обновлено в 11:43
Политика

Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции

Обновлено в 15:03
Политика

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Футбол

Маркизио: решение покинуть «Зенит» было правильным

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио считает, что сделал правильный выбор, покинув петербургский футбольный клуб "Зенит".
Обновлено в 17:21
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 17:19
Футбол

Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:04
Кино

«Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес

Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
Обновлено в 13:58
Общество

Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе

Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 14:11
Футбол

Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»

Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных

Обновлено в 17:54
Футбол

«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме

Обновлено в 16:33
Религия

В России православные отмечают Яблочный Спас

В Яблочный Спас в церквях по традиции освящают фрукты нового урожая, а также мед.
Обновлено в 10:52
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено в 15:16
Энергетика

РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф

Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Общество

В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях

Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено в 18:03
Кино

Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding

Обновлено в 16:00
Единоборства

Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром

Обновлено в 08:11
Происшествия

«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри

Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар

Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Богомолов заявил, что хочет снять Ксению Собчак в кино

Режиссёр Константин Богомолов заявил, что готов снять в одном из своих фильмов новую возлюбленную — журналистку Ксению Собчак.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
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