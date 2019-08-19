Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 годВедомости 05:42
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании. При этом она увеличила прогноз производства с 38 млн до 38,5 млн карат.
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Финансирование азиатских финтех-стартапов резко замедлилось
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 21:27
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Культура
Боярский стал наставником в шоу «Голос»
Певец и актер Михаил Боярский стал наставником второго сезона музыкального шоу "Голос-60+", который будет транслироваться на Первом канале.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика
Составлен рейтинг регионов РФ с самым доступным бензином
Ранее сообщалось о том, что эксперты составили рейтинг стран Европы с самым доступным бензином.
Обновлено вчера в 20:50
Авто
Hyundai Veloster со средним расположением двигателя замечен на тестах
Hyundai ведет разработку нового Veloster со средним расположением двигателя и сегодня появились новые шпионские фотографии модели во время дорожным тестов.
Обновлено в 11:43
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Обновлено в 15:03
Политика
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Футбол
Маркизио: решение покинуть «Зенит» было правильным
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио считает, что сделал правильный выбор, покинув петербургский футбольный клуб "Зенит".
Обновлено в 17:21
Футбол
Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:04
Кино
«Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд
Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
Обновлено в 13:58
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 14:11
Футбол
Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»
Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных
Обновлено в 17:54
Религия
В России православные отмечают Яблочный Спас
В Яблочный Спас в церквях по традиции освящают фрукты нового урожая, а также мед.
Обновлено в 10:52
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено в 18:03
Кино
Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding
Обновлено в 16:00
Единоборства
Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром
Обновлено в 08:11
Происшествия
«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Богомолов заявил, что хочет снять Ксению Собчак в кино
Режиссёр Константин Богомолов заявил, что готов снять в одном из своих фильмов новую возлюбленную — журналистку Ксению Собчак.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21