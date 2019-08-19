Экономика

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 годВедомости 05:42

«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании. При этом она увеличила прогноз производства с 38 млн до 38,5 млн карат.
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Полугодовая дивидендная доходность «АЛРОСА» может составить более 5%

Finam.Ru10:35

Полугодовая прибыль АК «АЛРОСА» рухнула более чем на треть

Росбалт07:28

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год

Ведомости05:42

Чистая прибыль «АЛРОСА» в 1-м полугодии снизилась на 36%

Финмаркет05:11

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I полугодии снизилась на 36%

ПРАЙМ04:41

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год до 32-33 млн карат

ТАСС05:29

Финансирование азиатских финтех-стартапов резко замедлилось

Ежедневные Новости Владивостокавчера в 21:27
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Британец умер спустя 16 дней после обращения к врачам из-за кашля

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Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
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Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

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Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве

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В больнице Санкт-Петербурга скончалась 55-летняя женщина, которая выпала на ходу из пассажирского автобуса в Московском районе города.
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Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил почетные грамоты, а также модель атомохода "Екатеринбург" членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщает мэрия.
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие

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Теннис. Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Россиянин Даниил Медведев одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.
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Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
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Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности

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День «Московского долголетия» пройдет на фестивале «Спасская башня»

Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.
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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Краснодара, занимающего высшее положение в преступной иерархии, так называемого «вора в законе», сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.
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На Канарах из-за лесных пожаров эвакуировали около 2 тысяч человек

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Правительство потратит ₽13 млрд на новые дороги вместо гидроузлов

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Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
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СМИ узнали количество оставшихся боев Нурмагомедова по контракту с UFC

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.
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Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24

Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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