Экономика

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 годВедомости вчера в 05:42

«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании. При этом она увеличила прогноз производства с 38 млн до 38,5 млн карат.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Продажи алмазов «Алросой» могут упасть до минимального за четыре года уровня

Ведомостивчера в 17:31

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год до 32-33 млн карат

ТАССвчера в 05:29

Полугодовая прибыль АК «АЛРОСА» рухнула более чем на треть

Росбалтвчера в 07:28

Чистая прибыль «АЛРОСА» в 1-м полугодии снизилась на 36%

Финмаркетвчера в 05:11

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I полугодии снизилась на 36%

ПРАЙМвчера в 04:41

Полугодовая дивидендная доходность «АЛРОСА» может составить более 5%

Finam.Ruвчера в 10:35

Финансирование азиатских финтех-стартапов резко замедлилось

Ежедневные Новости Владивостока18 августа в 21:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Здоровье

Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи

В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Россия частично прекратила передачу данных о радиации в Вену

Операторы станций сообщили организации, что испытывают проблемы со связью и сетью.
Обновлено в 04:39
Технологии

В Китае хотят массово продавать клонированных котов

Массовая продажа клонированных котов в ближайшее время стартует в Китае.
Обновлено в 05:00
Политика

Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Сбой произошел в работе Альфа-банка

Клиенты Альфа-банка в соцсетях пожаловались на сбой в работе кредитной организации.
Обновлено в 04:49
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Кино

Кит Харингтон переживает о бесплодии после «Игры престолов»

Ранее были опубликованы первые фото Кита Харингтона, выпущенного из реабилитационного центра.
Обновлено в 03:28
Наука

На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны

Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:50
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Политика

Макрон заявил, что убеждён в европейском будущем России

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:54
Культура

FT: Apple потратила более $6 млрд на свой стриминговый сервис

Обновлено в 04:53
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о росте суммы ущерба в деле о хищении из «Югры»

По информации газеты, в июне на экс-владельца банка Алексея Хотина, экс-директора московского филиала банка Нину Чернову и еще нескольких человек было заведено новое уголовное дело о растрате, которое объединили в одно производство с основным.
Обновлено в 02:39
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Теннис

Теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца

Американская теннисистка Аманда Анисимова не примет участия в US Open из-за смерти своего отца.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Поиски 5-летней Зарины Авгоновой продолжаются в Нижегородской области

Обновлено в 01:43
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Политика

Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей

Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян выписан из больницы

Обновлено в 04:15
Здоровье

Джонсон заявил, что Великобритания потеряла статус «страны без кори»

Самоуверенные родители и ложное представление о предполагаемых рисках вакцинации привели к тому, что Великобритания потеряла статус "страны без кори".
Обновлено в 01:58
Происшествия

Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Авто

Aston Martin представил дизайн серийного кроссовера DBX на видео

Серийное производство Aston Martin DBX начнется в 2020 году на заводе в Сейнт-Атане.
Обновлено вчера в 15:41
Общество

Покрас Лампас восстановит испорченную работу на Уралмаше 26 августа

Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам

Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Число жертв ДТП под Тулой увеличилось до четырех

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тульской области, в результате ДТП погибли четыре человека: водители Kia Rio, ВАЗа и пассажиры Lexus RX, ВАЗа.
Обновлено в 04:39
Игры

CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077 — похоже, из нового демо

Создатели Cyberpunk 2077 показали семь свежих скриншотов грядущей RPG, которые, похоже, взяты напрямую из новой демонстрационной версии — её должны представить на следующей неделе, приблизительно с 30 августа по 2 сентября.
Обновлено в 04:57
Футбол

Невилл назвал Алексиса «катастрофой»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение об игре нападающего Алексиса Санчеса в составе манкунианцев.
Обновлено в 04:02
Политика

Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают новое фото Максима Виторгана с младшим сыном

Артист активно делится в соцсетях различными фото с курорта и уже не скрывает на них лицо своего младшего сына от Ксении Собчак — Платона.
Обновлено в 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное