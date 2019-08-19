Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 годВедомости вчера в 05:42
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании. При этом она увеличила прогноз производства с 38 млн до 38,5 млн карат.
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Финансирование азиатских финтех-стартапов резко замедлилось
Ежедневные Новости Владивостока18 августа в 21:27
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.
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Армия и оружие
Россия частично прекратила передачу данных о радиации в Вену
Операторы станций сообщили организации, что испытывают проблемы со связью и сетью.
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Технологии
В Китае хотят массово продавать клонированных котов
Массовая продажа клонированных котов в ближайшее время стартует в Китае.
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Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
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Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
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Происшествия
Сбой произошел в работе Альфа-банка
Клиенты Альфа-банка в соцсетях пожаловались на сбой в работе кредитной организации.
Обновлено в 04:49
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
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Кино
Кит Харингтон переживает о бесплодии после «Игры престолов»
Ранее были опубликованы первые фото Кита Харингтона, выпущенного из реабилитационного центра.
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Наука
На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны
Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Макрон заявил, что убеждён в европейском будущем России
Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о росте суммы ущерба в деле о хищении из «Югры»
По информации газеты, в июне на экс-владельца банка Алексея Хотина, экс-директора московского филиала банка Нину Чернову и еще нескольких человек было заведено новое уголовное дело о растрате, которое объединили в одно производство с основным.
Обновлено в 02:39
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Теннис
Теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
Американская теннисистка Аманда Анисимова не примет участия в US Open из-за смерти своего отца.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Политика
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян выписан из больницы
Обновлено в 04:15
Здоровье
Джонсон заявил, что Великобритания потеряла статус «страны без кори»
Самоуверенные родители и ложное представление о предполагаемых рисках вакцинации привели к тому, что Великобритания потеряла статус "страны без кори".
Обновлено в 01:58
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Авто
Aston Martin представил дизайн серийного кроссовера DBX на видео
Серийное производство Aston Martin DBX начнется в 2020 году на заводе в Сейнт-Атане.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие
Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам
Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Число жертв ДТП под Тулой увеличилось до четырех
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тульской области, в результате ДТП погибли четыре человека: водители Kia Rio, ВАЗа и пассажиры Lexus RX, ВАЗа.
Обновлено в 04:39
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077 — похоже, из нового демо
Создатели Cyberpunk 2077 показали семь свежих скриншотов грядущей RPG, которые, похоже, взяты напрямую из новой демонстрационной версии — её должны представить на следующей неделе, приблизительно с 30 августа по 2 сентября.
Обновлено в 04:57
Футбол
Невилл назвал Алексиса «катастрофой»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение об игре нападающего Алексиса Санчеса в составе манкунианцев.
Обновлено в 04:02
Политика
Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают новое фото Максима Виторгана с младшим сыном
Артист активно делится в соцсетях различными фото с курорта и уже не скрывает на них лицо своего младшего сына от Ксении Собчак — Платона.
Обновлено в 03:49