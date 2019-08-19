«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании. При этом она увеличила прогноз производства с 38 млн до 38,5 млн карат.

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год

Здоровье Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.

Технологии В Китае хотят массово продавать клонированных котов Массовая продажа клонированных котов в ближайшее время стартует в Китае.

Политика Путин впервые прокомментировал протесты в Москве Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.

Происшествия В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.

Происшествия Сбой произошел в работе Альфа-банка Клиенты Альфа-банка в соцсетях пожаловались на сбой в работе кредитной организации.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Наука На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.

Политика Макрон заявил, что убеждён в европейском будущем России Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о росте суммы ущерба в деле о хищении из «Югры» По информации газеты, в июне на экс-владельца банка Алексея Хотина, экс-директора московского филиала банка Нину Чернову и еще нескольких человек было заведено новое уголовное дело о растрате, которое объединили в одно производство с основным.

Теннис Теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца Американская теннисистка Аманда Анисимова не примет участия в US Open из-за смерти своего отца.

Армия и оружие В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Политика Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.

Здоровье Джонсон заявил, что Великобритания потеряла статус «страны без кори» Самоуверенные родители и ложное представление о предполагаемых рисках вакцинации привели к тому, что Великобритания потеряла статус "страны без кори".

Происшествия Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.

Авто Aston Martin представил дизайн серийного кроссовера DBX на видео Серийное производство Aston Martin DBX начнется в 2020 году на заводе в Сейнт-Атане.

Армия и оружие Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам.

Происшествия Число жертв ДТП под Тулой увеличилось до четырех Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тульской области, в результате ДТП погибли четыре человека: водители Kia Rio, ВАЗа и пассажиры Lexus RX, ВАЗа.

Игры CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077 — похоже, из нового демо Создатели Cyberpunk 2077 показали семь свежих скриншотов грядущей RPG, которые, похоже, взяты напрямую из новой демонстрационной версии — её должны представить на следующей неделе, приблизительно с 30 августа по 2 сентября.

Футбол Невилл назвал Алексиса «катастрофой» Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение об игре нападающего Алексиса Санчеса в составе манкунианцев.

Политика Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.