Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 годВедомости 05:42
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании. При этом она увеличила прогноз производства с 38 млн до 38,5 млн карат.
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Финансирование азиатских финтех-стартапов резко замедлилось
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 21:27
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Космос
Система ГЛОНАСС до конца месяца будет работать не в полном составе
Российская навигационная система ГЛОНАСС не будет работать в полном составе до 1 сентября, сообщается на сайте Информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Здоровье
Употребление манго поможет человеку вылечить заболевания печени
Как утверждают медики, употребление манго поможет человеку вылечить заболевания печени.
Обновлено вчера в 11:55
Финансы
Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с февраля поднялся выше 67 рублей.
Обновлено в 12:01
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:03
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Экономика
Башкирия попала в рейтинг регионов с самым доступным бензином
Башкирия попала в список регионов, где топливо продается по доступной для местных жителей цене.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Религия
19 августа православные отмечают Преображение Господне
Как отмечает священник Преображение — это то, что должно произойти и происходит с каждым человеком, который через молитву, покаяние, борьбу со страстями должен преобразить свою душу.
Обновлено в 14:55
Космос
Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике
В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Жена Нетаньяху в Киеве бросила кусок гостевого каравая на землю
Премьер-министр отломил хлеб, попробовал и передал жене. Но она бросила кусок каравая на землю.
Обновлено в 04:51
Общество
«Депо» забронировало Павелецкий
У вокзала откроется новый фуд-молл Владельцы "Киевской площади" Год Нисанов и Зарах Илиев решили тиражировать в Москве формат фуд-молла "Депо", открытого весной этого года в районе Белорусского вокзала.
Обновлено в 18:24
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Гаджеты
Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»
«Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.
Обновлено в 08:21
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Самолеты швейцарских ВВС сопровождали российский рейс до границы с Францией, приближаясь к нему на протяжении полета на несколько метров, после чего удалились.
Обновлено в 09:17
Технологии
Google выяснил, что россияне чаще всего покупают через Интернет
Специалисты компаний Google, Ipsos и Kantar TNS провели исследование, в рамках которого выяснили, что чаще всего российские покупатели приобретают в Интернете.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14
Авто
Toyota представил новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Здоровье
Пилатес, яблоки вместо сигарет и безалкогольные корпоративы
Помогут работникам отказаться от курения, по мнению Минздрава, яблоки на тарелках в местах общего пользования, а также зоны для физических упражнений.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»
Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обновлено в 14:59
Финансы
Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ
Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).
Обновлено в 04:43
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Футбол
Сульшер: «Вероятно, „Вулверхэмптон“ заслужил забить гол»
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:1). Мы доминировали, забил первый гол.
Обновлено в 17:56
Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18