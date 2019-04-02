Экономика
«Алроса» может разместить евробонды на $500 млнПРАЙМ 10:15
"Алроса" может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова: «Мой муж — циничный человек»
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским
Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:45
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Культура
Forbes Life и Forbes Woman возглавила Юлия Варшавская
Обновлено в 04:24
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье
Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Здоровье
Врачи Забайкалья несколько лет лечили девочку от простуды вместо рака
Читинские онкологи в апреле 2016 года диагностировали ребенку вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами.
Обновлено в 14:30
Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Политика
Нидерланды испугались киберугроз со стороны России, Ирана и Китая
В Нидерландах опасаются киберугроз от России, Ирана и Китая, такое заявление опубликовано 2 апреля на сайте службы общей разведки и безопасности страны.
Обновлено в 16:49
Политика
Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море
Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.
Обновлено в 11:33
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Витесс» сыграл вничью с АЗ, отыгравшись с 0:2
«Витесс» на своем поле сыграл вничью с АЗ в 28-м туре чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 14:22
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Наука
Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено вчера в 03:04
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Общество
Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены
Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Экономика
Дмитрий Медведев прибыл в Пермь
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
Обновлено в 06:24
Футбол
Адвокат Мамаева считает, что суд может снова продлить арест футболиста
Обновлено вчера в 11:39
Здоровье
Микробиолог рассказала, чем опасен хлеб с плесенью
Микробиолог рассказала, что делать с заплесневелым хлебом и чем может быть опасно его употребление.
Обновлено в 06:02