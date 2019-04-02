«Алроса» может разместить евробонды на $500 млнПРАЙМ 10:15

"Алроса" может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

«Алроса» может разместить евробонды на $500 млн

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.

Политика Президент Алжира подал в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.

Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.

Происшествия В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Авто Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.

Политика Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.

Здоровье Врачи Забайкалья несколько лет лечили девочку от простуды вместо рака Читинские онкологи в апреле 2016 года диагностировали ребенку вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами.

Космос «Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).

Политика Нидерланды испугались киберугроз со стороны России, Ирана и Китая В Нидерландах опасаются киберугроз от России, Ирана и Китая, такое заявление опубликовано 2 апреля на сайте службы общей разведки и безопасности страны.

Политика Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.

Хоккей «Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом» Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.

Наука Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

Общество Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.

Экономика Дмитрий Медведев прибыл в Пермь Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.