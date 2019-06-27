Экономика
«Алроса» может изменить ориентир по продаже алмазов в 2019 годуТАСС вчера в 13:12
Компания со ссылкой на слова Агуреева пояснила, что рынок вошел в сезонную фазу с низкой активностью. Агуреев также отмечал высокий уровень запасов у ретейлеров. В начале июня глава "Алросы" Сергей Иванов говорил ТАСС, что компания сохраняет ориентир по продажам в 2019 году на уровне 38 млн карат.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика
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Политика
Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20
На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.
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Транспорт
Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево
Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
Обновлено в 10:12
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
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Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
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Политика
Путин дал Мэй ответы по «делу Скрипалей»
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Энергетика
Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» достоят к концу 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Игры
Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
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Общество
Воронежская область вошла в число популярных у иностранцев регионов
Воронежская область, по данным специалистов, вошла в десятку популярных регионов. Первые три места заняли две столицы и Краснодарский край.
Обновлено в 04:18
Политика
Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы
Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.
Обновлено в 04:40
Политика
Освобождённые из плена в Донбассе прибыли в Киев
Четверо освобождённых самопровозглашёнными республиками Донбасса украинцев прибыли в Киев самолётом из Минска.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии
Обновлено в 05:38
Экономика
Глава «Нафтогаза» Коболев заработал 11 миллионов долларов
Ежегодный отчет НАК "Нафтогаз Украины": глава компании Андрей Коболев заработал в 2018 году 10 миллионов 900 тысяч долларов.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский сделал Героями Украины ликвидаторов из сериала «Чернобыль»
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» трём ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 07:57
Экономика
Васильева объяснила, как считают зарплаты учителям
Ещё в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации назначать учителям при расчёте заработной платы 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие, — добавила Васильева.
Обновлено в 05:18
Общество
На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Футбол
Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке Америки
Обновлено в 01:08
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Экономика
В России оценили влияние пенсионной реформы на экономику
Эксперты НИУ ВШЭ в ходе семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт» оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост России.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи
Обновлено в 07:34
Общество
Суд снизил штраф стилисту Звереву за одиночный пикет
«Апелляционным определением штраф Звереву снижен до 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 09:25
Политика
СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20
Обновлено в 09:41
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44