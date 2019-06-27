Экономика

«Алроса» может изменить ориентир по продаже алмазов в 2019 годуТАСС вчера в 13:12

Компания со ссылкой на слова Агуреева пояснила, что рынок вошел в сезонную фазу с низкой активностью. Агуреев также отмечал высокий уровень запасов у ретейлеров. В начале июня глава "Алросы" Сергей Иванов говорил ТАСС, что компания сохраняет ориентир по продажам в 2019 году на уровне 38 млн карат.
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АЛРОСА озвучила ущерб алмазной отрасли от подделок

MoneyTimes.Ru10:14

АЛРОСА присвоит алмазам идентификационные номера для защиты от фальшивок

SakhaNewsвчера в 11:35

«Алроса» может изменить ориентир по продаже алмазов в 2019 году

ТАССвчера в 13:12

«Алроса» создаст площадку по борьбе с нелегальными синтетическими алмазами

Ведомостивчера в 12:45

АЛРОСА НЕ ПЫТАЕТСЯ МАКСИМИЗИРОВАТЬ ПРОДАЖИ, ГОДОВОЙ ОРИЕНТИР В 38 МЛН КАРАТ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ВЫПОЛНЕН - ИФ ЦИТИРУЕТ ТОП-МЕНЕДЖЕРА

Financial Oneвчера в 12:02

«АЛРОСА»: эффект от инициативы De Beers в синтетике положительный, но мы повторять опыт не будем

Финмаркет03:15

АЛРОСА оценила ущерб алмазной отрасли от фальшивок почти в $500 млн в год

РБКвчера в 11:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика

Крым подсчитал упущенную выгоду от нахождения в составе Украины

Крым за все время пребывания в составе Украины только лишь экономических выгод упустил на 2,5 трлн рублей, сообщил первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 07:53
Политика

Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20

На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.
Обновлено в 08:52
Транспорт

Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево

Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
Обновлено в 10:12
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
Обновлено в 09:57
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Футбол

РФС опроверг сообщение о госпитализации Никиты Симоняна

Симонян занял пост вице-президента РФС в 1992 году.
Обновлено в 09:05
Общество

Жара во Франции побила абсолютный рекорд

По данным метеорологической службы Франции, в городе Вильвьей в департаменте Гар 28 июня зафиксировали новый абсолютный рекорд жары — 45,1 градуса.
Обновлено в 10:19
Политика

Путин дал Мэй ответы по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:11
Энергетика

Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» достоят к концу 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:25
Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Общество

Воронежская область вошла в число популярных у иностранцев регионов

Воронежская область, по данным специалистов, вошла в десятку популярных регионов. Первые три места заняли две столицы и Краснодарский край.
Обновлено в 04:18
Политика

Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы

Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.
Обновлено в 04:40
Политика

Освобождённые из плена в Донбассе прибыли в Киев

Четверо освобождённых самопровозглашёнными республиками Донбасса украинцев прибыли в Киев самолётом из Минска.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии

Обновлено в 05:38
Общество

Сын Алибасова заработал на отравлении отца 26 миллионов рублей

Обновлено в 06:24
Экономика

Глава «Нафтогаза» Коболев заработал 11 миллионов долларов

Ежегодный отчет НАК "Нафтогаз Украины": глава компании Андрей Коболев заработал в 2018 году 10 миллионов 900 тысяч долларов.
Обновлено в 08:57
Политика

Зеленский сделал Героями Украины ликвидаторов из сериала «Чернобыль»

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» трём ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 07:57
Экономика

Васильева объяснила, как считают зарплаты учителям

Ещё в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации назначать учителям при расчёте заработной платы 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие, — добавила Васильева.
Обновлено в 05:18
Общество

На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Футбол

Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке Америки

Обновлено в 01:08
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

Обновлено в 09:19
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Экономика

В России оценили влияние пенсионной реформы на экономику

Эксперты НИУ ВШЭ в ходе семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт» оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост России.
Обновлено в 03:56
Здоровье

Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи

Обновлено в 07:34
Общество

Суд снизил штраф стилисту Звереву за одиночный пикет

«Апелляционным определением штраф Звереву снижен до 10 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 09:25
Политика

СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20

Обновлено в 09:41
Политика

В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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