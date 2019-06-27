Компания со ссылкой на слова Агуреева пояснила, что рынок вошел в сезонную фазу с низкой активностью. Агуреев также отмечал высокий уровень запасов у ретейлеров. В начале июня глава "Алросы" Сергей Иванов говорил ТАСС, что компания сохраняет ориентир по продажам в 2019 году на уровне 38 млн карат.

«Алроса» может изменить ориентир по продаже алмазов в 2019 году

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