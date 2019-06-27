Экономика
«Алроса» может изменить ориентир по продаже алмазов в 2019 годуТАСС вчера в 13:12
Компания со ссылкой на слова Агуреева пояснила, что рынок вошел в сезонную фазу с низкой активностью. Агуреев также отмечал высокий уровень запасов у ретейлеров. В начале июня глава "Алросы" Сергей Иванов говорил ТАСС, что компания сохраняет ориентир по продажам в 2019 году на уровне 38 млн карат.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:07, Вашингтон
Происшествия
Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13
В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.
Обновлено в 03:21
Гаджеты
Производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения
Минкомсвязи занимается развитием идеи о том, что производителям смартфонов придется обязательно устанавливать российские приложения перед выставлением на продажу в России.
Обновлено в 03:16
Политика
Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину
Обновлено в 02:39
Экономика
«Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды
Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Полиция направила в суд дело о краже картины Куинджи из Третьяковки
Картину нашли на стройке в Одинцовском районе, где Чуприков ее спрятал. С момента задержания Чуприков находится под стражей.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу
Закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в пьяном виде и повлёкшие тяжёлые травмы или гибель людей, вступил в силу в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Кража в подмосковных Химках привела к задержке поездов
Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за кражи оборудования.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств
Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено вчера в 07:31
Транспорт
Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
Водитель, превысивший скорость на Крымском мосту до 243 км/ч, был оштрафован почти 30 раз за последние два года, все штрафы были выписаны за превышение скорости, сообщили РИА Новости в ГИБДД России в пятницу.
Обновлено в 03:53
Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Политика
Переговоры Путина и Трампа продлились дольше положенного времени
Изначально на переговоры отводился только час. Встреча Путина и Трампа на полях G20 в Осаке завершилась, продлившись 1,5 часа.
Обновлено в 02:42
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе
Обновлено в 03:22
Экономика
В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года
Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI
Премьер-министр Дмитрий Медведев был вынужден дать новые поручения Минэкономразвития по анализу взаимосвязи премий руководителей госкомпаний и результатов выполнения ими KPI.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка погибли два человека
В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Наука
Ученые рассказали, как можно улучшить хорошую память
Обычные улитки раскрыли секрет хорошей памяти у человека, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:36
Политика
Порошенко уличил Европу в первом шаге по признанию Крыма российским
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к признанию Крыма российским.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
На выходных в Ростове ожидаются похолодание и дожди
В субботу, 29 июня, в Ростове днём температура поднимется всего лишь до +21 градуса. В полдень прогнозируется небольшой дождь.
Обновлено в 01:33
Происшествия
СК завел дело после того, как уральцы сами отремонтировали мост
Напомним, уральцы на свои деньги самостоятельно отремонтировали деревянный мост длиной 60 метров, который в 2017 году, после 20 с лишним лет службы, начал превращаться в труху.
Обновлено в 02:55
Общество
УГНТУ попал в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes
Уфимский нефтяной университет вошел в список 100 лучших вузов страны по версии Forbes.
Обновлено в 02:26
Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Началась встреча лидеров России, Индии и Китая в Осаке
Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина началась на полях саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:55
Политика
Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского
По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено вчера в 05:00