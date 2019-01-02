Alphabet увеличил и доходы, и расходыКоммерсантъ 05:31

Инвесторы больше отреагировали на рост издержек и убытков Холдинг Alphabet, материнская компания Google, отчитался о значительном росте доходов как в четвертом квартале 2018 года, так и за весь прошлый год — на 22% и 23% соответственно — и об увеличении в два с половиной раза чистой прибыли за год.

Alphabet увеличил и доходы, и расходы

Происшествия В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углем Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пути повреждены, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Общество Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.

Происшествия В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1 Сильное землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Азербайджана, очаг залегал на глубине всего 10 километров, сообщает Геологическая служба США.

Авто Mazda анонсировала новый кроссовер Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.

Интернет Facebook разрешил удалять отправленные сообщения в мессенджере Facebook ввел в своем мессенджере функцию удаления отправленных сообщений. Удалить сообщение можно в течение 10 минут после отправки.

Наука Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России Скорость движения северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.

Происшествия Лидера «Коррозии металла» задержали за выступление в форме вермахта Отмечается, что лидер группы выходил на сцену в костюме, похожем на форму солдат вермахта.

Гаджеты Apple начала продажи восстановленного iPhone X Apple начала продажи восстановленного iPhone X, передаёт iCrarified. Смартфон появился на сайте компании в разделе Certified Refurbished.

Авто Toyota выпустит Land Cruiser 300 Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".

Происшествия В Москве задержали главу отдела центральной таможни Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.

Кино Церемония «Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего В последний раз премию «Оскар» вручали без ведущего в 1989 году, тогда публике вместо вступительного монолога продемонстрировали 11-минутный музыкальный киносюжет.

Транспорт В московском метро введут систему оплаты по зонам Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.

Происшествия Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым Ранее в СМИ появилась информация, будто в крови артиста никаких психотропных веществ не обнаружено.

Общество Россия вновь стала лидером по числу запросов властей к Google Представитель Роскомнадзора не стал комментировать статистику Google по запросам от госорганов, отметив лишь, что указанные компанией категории товаров и услуг не соответствуют категориям запрещенной информации, прописанным в российском законодательстве.

Интернет Mail.ru Group запускает браузер Atom Mail.ru Group также включил в новый браузер возможность запрета записи истории посещения сайтов.

Происшествия В Швеции обнаружили украденные королевские похоронные регалии Шведская полиция обнаружила в Стокгольском регионе украденные в июле прошлого года из собора в городе Стренгнес похоронные регалии Карла IX.

Происшествия В США таксиста Uber приговорили к пожизненному за массовое убийство Суд штата Мичиган приговорил бывшего таксиста Джейсона Долтона к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Наука В Аргентине обнаружены останки нового вида динозавров В Аргентине обнаружили останки нового вида динозавров. Он отпугивал хищников длинными шипами на спине.

Политика Сенат США поддержал санкции против союзников Сирии Документ предусматривает санкции для Сирии, а также ее союзников, в частности, России и Ирана, за военную и иную помощь стране.

Наука Ученые заявили, что мозг женщин стареет медленнее мужского У мужчин все получилось иначе их фактический возраст был меньше, чем возраст мозга, примерно на 2,5 года.

Происшествия Пожар в ангаре на севере Москвы локализован Пожарные локализовали возгорание в ангаре на севере Москвы на площади 500 кв. м. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Происшествия В Лондоне вандалы осквернили могилу Карла Маркса На лондонском Хайгетском кладбище неизвестные злоумышленники осквернили могилу Карла Маркса и его супруги Женни Вестфален, передает ТАСС.