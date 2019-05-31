Футбол
Алонсо согласился перейти в «Атлетико»Советский спорт 02:42
Защитник Челси Маркос Алонсо согласился на переход в Атлетико, сообщает Marca. В конце сезона 28-летний испанец перестал попадать в стартовый состав синих и провел на скамейке запасных финальный матч Лиги Европы с Арсеналом (4:0) на стадионе Олимпийский в Баку.
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В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
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Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
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Сторожевик «Сметливый» проследит за учениям НАТО у берегов Болгарии
Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота направился к берегам Болгарии, где проследит за военными учениями НАТО.
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Черчесов объяснил, почему в сборную России вызваны четыре вратаря
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии отборочных матчей Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
Обновлено в 07:30
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Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
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Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17
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На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
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Футбол
ЦСКА выкупил Дивеева у «Уфы» и подписал с ним 5-летний контракт
Защитник Игорь Дивеев продолжит выступать за ЦСКА. Московский клуб объявил о выкупе контракта 19-летнего игрока у «Уфы».
Обновлено в 07:25
Общество
В какие компании чаще принимают работников старшего возраста
В целом же, как отмечают в Superjob, за 8 последних лет число работодателей, которые отказываются принимать на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть: 38% в 2011 году и 26% сегодня.
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Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
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Если нарушение стало причиной пожара, в результате которого было повреждено или уничтожено чужое имущество или нанесен вред здоровью человека, на гражданина, допустившего такое нарушение, может быть наложен штраф до пяти тысяч рублей.
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Общество
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Новый гиперкар Lotus Type 130 показали на тизерном видео
Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.
Обновлено в 06:02
Транспорт
Инспекторы начали работать на платных парковках на роликовых коньках
Инспекторы-роллеры ГКУ «АМПП» начали администрировать платную парковку на роликовых коньках.
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Эксперты назвали оптимальной идею Беглова по территории у Тучкова моста Петербурга Выборы в Санкт-Петербурге пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.
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Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
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Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15