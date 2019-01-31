Футбол

Альмирон подписал длительный контракт с «Ньюкаслом»Матч ТВ 09:46

Английский «Ньюкасл» в четверг сообщил о начале сотрудничества с атакующим полузащитником Мигелем Альмироном, выступавшим с 2016 года за «Атланту». 24-летний игрок сборной Парагвая заключил с «сороками» контракт на 5,5 лет до июня 2024 года, взяв футболку с 24-м номером.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ньюкасл» 13 лет не мог найти игрока дороже Оуэна. Наконец-то нашел

Sports.ru14:04

«Ньюкасл» заплатил 24 млн евро за переход полузащитника «Атланты» Альмирона

Советский спорт10:18

Альмирон подписал длительный контракт с «Ньюкаслом»

Матч ТВ09:46

«Ньюкасл» объявил о покупке полузащитника из клуба MLS Альмирона

Чемпионат09:44

«Ньюкасл» совершил рекордный для клуба трансфер

РИА Новости10:25

«Ньюкасл» побил свой трансферный рекорд. Болельщики ждали этого 13,5 лет

Sport24.ru09:51

«Ньюкасл» подписал Альмирона за рекордные для клуба 21 миллион фунтов

Спорт-Экспресс09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова, в том числе отца парламентария — советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Чечне умерла самая пожилая россиянка

В конце января в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 129-м году жизни скончалась самая пожилая, по версии Книги рекордов России, жительница страны Нану Шаова.
Обновлено в 13:29
Транспорт

«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Арестован зампред правительства Ленинградской области

Обновлено в 15:29
Общество

Туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов на Тайване

В тематическом парке в Тайчжуне на западе Тайваня произошло ЧП: туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов в мире — американской горке с зависанием на огромной высоте.
Обновлено в 15:36
Авто

Началось производство нового седана Toyota Corolla для России

На заводе компании Toyota в Турции началось производство седана Corolla нового поколения.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

Обновлено в 05:27
Авто

Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту

Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.
Обновлено в 00:11
Интернет

Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»

Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Самолет из России совершил вынужденную посадку в Одессе

Самолет молдавской авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс Москва-Кишинев, по неизвестным пока причинам совершил вынужденную посадку в украинском городе Одесса.
Обновлено в 15:07
Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Обновлено в 12:46
Экономика

Reuters узнал о планах Венесуэлы продать 15 тонн золота в ОАЭ

Центральный банк Венесуэлы планирует в ближайшие несколько дней отправить в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 15 тонн золота в обмен на наличные средства (евро).
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Puma презентовала кроссовки с автоматической шнуровкой

Немецкий бренд спортивной обуви Puma провел презентацию кроссовок, которые имеют систему автоматической шнуровки.
Обновлено в 11:55
Происшествия

«Ай-Петри» Куинджи возвращается в Третьяковку

В минувшее воскресенье крымчанин Денис Чуприков похитил картину Куинджи прямо с выставки в Третьяковке.
Обновлено в 16:18
Авто

Volvo привезет в Россию бюджетную версию кроссовера Volvo XC40

На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 05:21
Гаджеты

Обнаружен простой способ взломать iPhone по номеру телефона

Эксперты обнаружили уязвимость смартфонов Apple, которая позволяет получить доступ к данным iPhone.
Обновлено в 11:22
Авто

Volkswagen показал электрический багги на эскизе

Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
Обновлено в 02:36
Транспорт

В Москве появится первый турбоперекресток

Обновлено в 08:34
Гаджеты

Apple собирается оснастить новые iPhone мощной лазерной 3D-камерой

Компания Apple планирует оснастить новый iPhone мощной лазерной 3D-камерой.
Обновлено в 10:28
Авто

Губернатор Самарской области первым купил новую Lada Vesta Sport

Первым покупателем «заряженного» седана Lada Vesta Sport стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Обновлено в 05:30
Авто

Рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом

Корреспондент "РГ" поприсутствовал на первой официальной презентации этой новинки в Штутгарте, где рестайлинговый минивэн V-Class торжественно представил глава дизайнерской команды Mercdes-Benz Vans Кай Зибер.
Обновлено в 09:10
Наука

В английской библиотеке случайно нашли рукопись о короле Артуре

В Великобритании обнаружили семь страниц средневековой рукописи, повествующей о короле Артуре.
Обновлено в 02:04
Наука

Под антарктическим ледником нашли гигантскую полость

Американские учёные в ходе радарного сканирования льдов в Антарктиде обнаружили полость, площадь которой составляет около 40 кв. км. Огромная "проталина" находится под ледником Туэйтса.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В Балашихе загорелся ангар на площади 800 квадратных метров

Обновлено в 15:36
Авто

«Камаз» разработал новую кабину для самосвалов нового поколения

Конструкторы «Камаза» представили спецификацию новой кабины для строительных самосвалов поколения К5, сообщает 31 января пресс-служба предприятия.
Обновлено в 03:04
Авто

У Chevrolet Corvette С7 появилась финальная версия

В этом году компания Chevrolet представит восьмое поколения спорткара Corvette, напоследок американцы решили порадовать поклонников модели с индексом С7 двумя спецверсиями под названием Final Edition.
Обновлено в 03:44
Наука

В Антарктиде обнаружили останки родственника динозавра

В Антарктиде учеными найдены останки древнего животного, предположительно, родственника динозавра. По размерам он больше напоминает игуану.
Обновлено в 10:18
Общество

Собянин прокомментировал слухи о сбоях в поставках продуктов в Москву

Обновлено в 03:40
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

Обновлено в 15:08
Интернет

Google призналась в тайных платежах пользователям

Корпорация Google платила деньги пользователям в обмен на практически полный доступ к содержимому смартфона и возможность слежки.
Обновлено в 11:41
ещё по теме
Мигель Альмирон
Парагвайский футболист
Парагвайский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной Парагвая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное