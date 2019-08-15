Алле Борисовне выписали штраф на 3000 рублей, поскольку забор «преградил доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе». Однако, похоже, этих денег Пугачева не заплатила, и за это на певицу наложили административный штраф в двукратном размере - 6 тысяч рублей.

с чего всё началось

Соседи знаменитости уверяют, что в заборе есть калитка и каждый желающий может приближаться к воде. Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.

Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи

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