Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги
Советский спорт
16:40

Арсенал — Тоттенхэм
0 – 2
Матч завершён
Кубок английской лиги, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
20′
Сон Хын Мин
Маттео Гендузи
45′+2′
Генрих Мхитарян
Лоран Косельни
46′
58′
Лукас Моура
Харри Кейн
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
58′
59′
Деле Алли
Маттео Гендузи
Эдвард Нкетиа
65′
Гранит Джака
77′
79′
Сон Хын Мин
Эрик Ламела
85′
Деле Алли
90′+4′
Кристиан Эриксен
В четвертьфинале Кубка английской лиги Тоттенхэм на поле стадиона Эмирейтс обыграл Арсенал со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Сон Хын-Мин и Деле Алли, забившие на 20-й и 59-й минутах соответственно. Таким образом, Тоттенхэм вышел в полуфинал турнира.
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