Футбол

Алли пропустит начало сезона из-за травмыМатч ТВ вчера в 14:58

Почеттино сообщил, что у Алли травма подколенного сухожилия, восстановление от которой займет несколько недель. Это четвертая травма подколенного сухожилия у Алли за последние три сезона. Из-за повреждения мышц англичанин также пропустил значительную часть прошлого сезона.
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Алли не поможет «Тоттенхэму» на старте сезона в АПЛ

Sport24.ru01:55

У Алли рецидив травмы задней поверхности бедра, Почеттино обеспокоен

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Деле Алли пропустит первые матчи «Тоттенхэма» в АПЛ

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Алли пропустит начало сезона из-за травмы

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Алли пропустит начало сезона из-за травмы

Матч ТВвчера в 14:58

Алли пропустит старт сезона в АПЛ

Soccer.ruвчера в 13:51

Полузащитник «Тоттенхэма» Алли пропустит начало сезона из-за травмы задней поверхности бедра

Sports.ruвчера в 13:26
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Экономика

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Политика

США не исключают расширение состава участников СНВ-3

Добавим, что в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, заявил, что в случае его победы на выборах он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Трагедия в Коми: волк загрыз 14-летнюю девочку

Обновлено в 05:53
Футбол

«Краснодар» узнал возможных соперников на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:19
Музыка

Умер известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:42
Общество

Сократилась площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники пресс-службы МЧС РФ сообщили о существенном сокращении площади лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 06:06
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Обновлено в 05:48
Гаджеты

Huawei тестирует смартфон с собственной операционной системой

Компания Huawei приступила к испытаниям смартфона с операционной системой Hongmeng.
Обновлено в 02:10
Политика

В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса

Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Политика

Рябков назвал США «могильщиками ДРСМД»

США стали «могильщиками» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина за прекращение действия сделки полностью лежит на Вашингтоне.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Суд арестовал еще двоих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Молодая жена Цекало ответила на слухи о беременности

Молодая жена российского продюсера Александра Цекало, актриса и модель Дарина Эрвин, прокомментировала слухи о своей беременности.
Обновлено в 04:55
Интернет

Instagram и WhatsApp решили переименовать

Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Космос

Ученые планируют создавать искусственное мясо из воздуха

Лиза Дайсон, ученый и соучредитель каливердианской калифорнийской биотехнологической компании, занимающейся борьбой с климатическим кризисом с помощью технологии переработки углерода, рассказала, что в будущем ученые планируют производить искусственное мясо прямо из воздуха.
Обновлено в 04:34
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие

Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети

Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Обновлено вчера в 23:13
Единоборства

Россия установила новый рекорд на «Танковом биатлоне»

Российские участники показали лучший результат на трассе, побив собственный рекорд 2017 года, сообщил начальник главного управления боевой подготовки, генерал-полковник Иван Бувальцев.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по узурпации власти

По приказу генерального прокурора Дмитрия Робу было возбуждено уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня 2019 года бывшим правительством Республики Молдова, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Обновлено в 05:46
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Политика

Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму

По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено 03 августа в 11:05
Технологии

Стоимость японского новостного приложения с ИИ превысила $1млрд

Японский разработчик новостного приложения SmartNews на базе искусственного интеллекта стал стартапом-«единорогом», то есть компанией с капитализацией более $1 млрд, сообщила газета The Japan Times.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Здоровье

В Пензенской области возросла смертность от внешних причин

По словам Александра Никишина, темпы остаются на том же уровне, которые наблюдались в начале года, но жители региона стали чаще гибнуть от внешних причин, то есть дорожно-транспортных происшествий, алкоголя, утоплений и подобного рода ситуаций.
Обновлено в 05:00
Здоровье

Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку

Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль

Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городской ГИБДД.
Обновлено вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова продемонстрировала экстремальный шпагат

Волочкова на своей странице в Instagram выложила традиционное фото, на котором демонстрирует шпагат.
Обновлено в 04:59
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Английский футболист, полузащитник клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Англии.
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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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