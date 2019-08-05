Футбол
Алли пропустит начало сезона из-за травмыМатч ТВ вчера в 14:58
Почеттино сообщил, что у Алли травма подколенного сухожилия, восстановление от которой займет несколько недель. Это четвертая травма подколенного сухожилия у Алли за последние три сезона. Из-за повреждения мышц англичанин также пропустил значительную часть прошлого сезона.
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Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Политика
США не исключают расширение состава участников СНВ-3
Добавим, что в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, заявил, что в случае его победы на выборах он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Трагедия в Коми: волк загрыз 14-летнюю девочку
Обновлено в 05:53
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:19
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Сократилась площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники пресс-службы МЧС РФ сообщили о существенном сокращении площади лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 06:06
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Huawei тестирует смартфон с собственной операционной системой
Компания Huawei приступила к испытаниям смартфона с операционной системой Hongmeng.
Обновлено в 02:10
Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Политика
Рябков назвал США «могильщиками ДРСМД»
США стали «могильщиками» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина за прекращение действия сделки полностью лежит на Вашингтоне.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Молодая жена Цекало ответила на слухи о беременности
Молодая жена российского продюсера Александра Цекало, актриса и модель Дарина Эрвин, прокомментировала слухи о своей беременности.
Обновлено в 04:55
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Космос
Ученые планируют создавать искусственное мясо из воздуха
Лиза Дайсон, ученый и соучредитель каливердианской калифорнийской биотехнологической компании, занимающейся борьбой с климатическим кризисом с помощью технологии переработки углерода, рассказала, что в будущем ученые планируют производить искусственное мясо прямо из воздуха.
Обновлено в 04:34
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Единоборства
Россия установила новый рекорд на «Танковом биатлоне»
Российские участники показали лучший результат на трассе, побив собственный рекорд 2017 года, сообщил начальник главного управления боевой подготовки, генерал-полковник Иван Бувальцев.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по узурпации власти
По приказу генерального прокурора Дмитрия Робу было возбуждено уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня 2019 года бывшим правительством Республики Молдова, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Обновлено в 05:46
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено 03 августа в 11:05
Технологии
Стоимость японского новостного приложения с ИИ превысила $1млрд
Японский разработчик новостного приложения SmartNews на базе искусственного интеллекта стал стартапом-«единорогом», то есть компанией с капитализацией более $1 млрд, сообщила газета The Japan Times.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Здоровье
В Пензенской области возросла смертность от внешних причин
По словам Александра Никишина, темпы остаются на том же уровне, которые наблюдались в начале года, но жители региона стали чаще гибнуть от внешних причин, то есть дорожно-транспортных происшествий, алкоголя, утоплений и подобного рода ситуаций.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку
Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городской ГИБДД.
Обновлено вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала экстремальный шпагат
Волочкова на своей странице в Instagram выложила традиционное фото, на котором демонстрирует шпагат.
Обновлено в 04:59