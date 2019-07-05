Футбол

Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьянБомбардир.ру 07:59

Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun. По информации источника, футболист потерял сознание вследствие большого количества выпитого алкоголя и нахождения под палящим солнцем.
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Футболист «Тоттенхэма» Деле Алли перепил и потерял сознание на отдыхе

Sport24.ru08:27

Деле Алли в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже

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Деле Алли унесли с пляжа после перебора с алкоголем

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Игрок сборной Англии в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже

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Деле Алли потерял сознание на пляже

Спорт-Экспресс05:56
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По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
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По данным других источников, близких к ФСБ, помимо двух задержанных во вторник, 4 июля, в четверг были задержаны ещё шесть сотрудников спецслужбы.
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Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
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Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

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Обновлено в 06:42
Происшествия

Участника банды Басаева осудили на 19 лет

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Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
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Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22

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Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Обновлено вчера в 18:47
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Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой нацбезопасности

Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что "дело Голунова" является угрозой национальной безопасности.
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Наука

Раскрыта тайна древней библейской цивилизации

Международная группа ученых разгадала тайну происхождения филистимлян — древнего народа, упоминающегося в Ветхом Завете и проживавшего на территории Израиля с XII века до нашей эры.
Обновлено вчера в 03:52
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С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

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Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов

При росте на 30% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг или вредоносное программное обеспечение (ВПО), на долю Рунета пришлось менее 20% таких сайтов, тогда как в 2017 доля токсичных ресурсов в зоне РУ составляла почти 50% среди всех заблокированных специалистами CERT-GIB.
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Десятки акул и скатов ежегодно запутываются в пластиковом мусоре

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Худрук Театра имени Волкова написал заявление об увольнении

В начале недели труппа театра направила письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой поддержать худрука в его конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
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В России начались продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace

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Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Англии.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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