Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В минувшем сезоне вместе с командой он играл в финале Лиги чемпионов, где лондонцы уступили «Ливерпулю». На чемпионате мира-2018 хавбек в составе сборной Англии дошел до полуфинала.

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