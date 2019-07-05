Футбол
Финалист Лиги чемпионов напился до потери сознанияLenta.ru 13:36
Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В минувшем сезоне вместе с командой он играл в финале Лиги чемпионов, где лондонцы уступили «Ливерпулю». На чемпионате мира-2018 хавбек в составе сборной Англии дошел до полуфинала.
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Избитую в Ингушетии девочку перевезут на лечение в Москву
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Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R
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На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди
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Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.
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При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека
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Мадуро объявил о новых военных учениях в Венесуэле
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Поставки видеокарт AMD Radeon VII давно прекращены
Со ссылкой на комментарии не менее двух партнёров AMD коллеги сообщают, что поставки видеокарт Radeon VII были прекращены почти через месяц после формального выхода этого продукта на рынок.
Обновлено в 07:51
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Основателя «Домашних денег» отправили под арест
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Обновлено в 11:46
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
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Спорт
Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал рассказал о проплаченных голосах некоторых членов Международного олимпийского комитета (МОК) за выбор города столицей Олимпийских игр 2016 года, сообщает РИА "Новости".
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Кино
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Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
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Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Футбол
«Сочи» обыграл «Риеку» в дебютном матче Цаллагова
"Сочи" обыграл хорватскую "Риеку" в контрольном матче - 2:1. В составе новичка РПЛ дебютировал экс-защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов.
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Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
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Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР
Семья нового председателя Донецкой областной администрации Павла Кириленко живет в самопровозглашенной ДНР.
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Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
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Политика
Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Футбол
«Андерлехт» подписал Самира Насри
Насри перешел в «Андерлехт» на правах свободного агента: «Вест Хэм», за который Насри выступал с января 2019 года, решил не продлевать контракт с хавбеком.
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«Нафтогаз» заявил о заморозке судом в Британии дивидендов Nord Stream
В украинской компании добавили, что также суд обязал «Газпром» при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или согласование суда для получения таких средств.
Обновлено в 07:07
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Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
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Политика
Зеленский пообещал выполнить все пункты Минского соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ сообщил, что готов выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе в полном объеме.
Обновлено в 13:38