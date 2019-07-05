Футбол
Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьянБомбардир.ру 07:59
Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun. По информации источника, футболист потерял сознание вследствие большого количества выпитого алкоголя и нахождения под палящим солнцем.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:07, Вашингтон
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»
«CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.
Обновлено в 18:29
Гаджеты
Huawei запустила тест собственной операционной системы
Китайская компания Huawei в настоящий момент приглашает владельцев смартфонов Mate 30 принять участие в тестировании операционной системы собственного производства.
Обновлено в 11:15
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено в 15:04
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Общество
Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор
В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено в 13:08
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Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
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Политика
Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Игры
Вышла бесплатная демоверсия психоделического триллера Ode to a Moon
Американская студия Colorfiction до сих пор не определилась со сроками релиза своего триллера от первого лица Ode to a Moon.
Обновлено в 17:06
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено в 22:46
Космос
Космос не повлиял на смертность космонавтов
Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.
Обновлено вчера в 12:37
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В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
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Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес
Галкин стоит в пять раз дороже Петросяна
Обновлено в 22:44
Происшествия
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Согласно документу, родственникам погибших моряков выплатят по 1 млн рублей за каждого погибшего.
Обновлено в 11:14
Общество
В шоу «Перезагрузка» на ТНТ пришла девушка с редчайшим генетическим заболеванием
Обновлено в 21:01
Общество
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Температура и месячное количество осадков ожидаются в пределах средних многолетних значений.В июле средняя температура воздуха ночью в Уфе составит +13,5 градуса, днем – +25,5 градуса.
Обновлено в 21:20
Кино
Умер легендарный французский кинооператор Пьер Ломм
Выдающийся французский кинооператор Пьер Ломм скончался в возрасте 89 лет.
Обновлено в 18:32
Политика
Потребность Европы в «Северном потоке – 2» объяснили во Франции
По словам эксперта, «Северный поток — 2» имеет неоспоримые экономические преимущества.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России
"Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против РФ, она не способна сбивать российские МБР", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, могут ли страны НАТО рассмотреть вопрос развития ПРО в ответ на прекращение договора.
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова приняла участие в челлендже с бутылкой
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