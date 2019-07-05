Футбол

Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьянБомбардир.ру 07:59

Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun. По информации источника, футболист потерял сознание вследствие большого количества выпитого алкоголя и нахождения под палящим солнцем.
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Футболист сборной Англии Делле Алли потерял сознание на пляже, скандал

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Футболист «Тоттенхэма» Деле Алли перепил и потерял сознание на отдыхе

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Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Англии.
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