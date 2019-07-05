Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun. По информации источника, футболист потерял сознание вследствие большого количества выпитого алкоголя и нахождения под палящим солнцем.

Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян

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