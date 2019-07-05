Футбол
Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьянБомбардир.ру 07:59
Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun. По информации источника, футболист потерял сознание вследствие большого количества выпитого алкоголя и нахождения под палящим солнцем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Экономика
Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» заправок Neste
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть».
Обновлено в 12:03
Экономика
Правительство рассмотрит возможность сокращения перечня оборудования, ввозимого в РФ без НДС
Один из представителей бизнеса в ходе совещания предложил расширить перечень, включив туда также лизинг импортного технологичного оборудования.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Мирные жители погибли при обстреле боевиками северо-запада Сирии
В результате обстрела боевиками северо-запада Сирии в городе Сукейлабия погибли мирные жители, информирует агентство САНА.
Обновлено в 17:44
Футбол
«Ньюкасл» потребует у «МЮ» более £ 50 млн за Лонгстаффа
Боссы «сорок» потребуют у «Манчестер Юнайтед» более £ 50 млн (примерно € 55,7 млн) за своего футболиста.
Обновлено в 17:38
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Гаджеты
Huawei представит свою операционную систему HongMeng 9 августа
Что касается мобильной операционной системы HongMeng, то информации про нее пока очень мало.
Обновлено в 08:34
Политика
В МИД России пообещали погасить долг перед Советом Европы
Россия возместит задолженность Совету Европы за 2017 и 2018 годы после прохождения необходимых процедур.
Обновлено в 14:25
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Здоровье
Названы провоцирующие преждевременное старение продукты
Западные эксперты в области медицины и здоровья назвали ряд продуктов питания, провоцирующих преждевременное старение организма человека.
Обновлено в 03:29
Политика
Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 04:33
Гаджеты
Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки
Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
Обновлено в 12:53
Космос
В хромосфере Солнца нашли «пушечные ядра»
Астрономы обнаружили во внешних слоях Солнца новый вид сферических образований, которые движутся по искривленным траекториям, подобно пушечным ядрам.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы
Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:22
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Общество
Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа
Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини
Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
Обновлено в 15:30
Политика
МИД России проверяет информацию о задержании россиян в Ливии
МИД РФ проверяет информацию о задержании россиян в Ливии, официального уведомления не поступало.
Обновлено в 11:14
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь раскрыла секрет, как выглядеть моложе на 10 лет
Одним из секретов, который позволяет ей выглядеть моложе, актриса считает занятия йогой.
Обновлено в 13:30
Спорт
Загитова объявила музыку к произвольной программе
Обновлено в 17:30
Происшествия
Таксист-отравитель задержан в Москве
В Москве сотрудники полиции задержали таксиста, травившего пассажиров сильнодействующими веществами.
Обновлено в 16:26
Финансы
Хорватия намерена вступить в еврозону
Хорватия может перейти на евро, официальную валюту стран еврозоны, к 2023 году.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Экс-главе «Тольяттиазота» вынесли приговор за миллиардные хищения
Суд Тольятти заочно приговорил к девяти годам лишения свободы основателя «Тольяттиазота» Владимира Махлая за многомиллиардные хищения.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой
Суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности. Их подозревают в крупном разбое, совершенном организованной группой.
Обновлено в 08:57