Футбол

Алли: инцидент с бутылкой только подсластил победу над «Арсеналом»
Чемпионат
вчера в 23:10

Полузащитник «Тоттенхэм Хоттспур» Деле Алли прокомментировал выездную победу над «Арсеналом» (2:0) в матче ¼ финала Кубка английской лиги, акцентировав внимание на попадании в него пластиковой бутылки с водой.
Чемпионатвчера в 23:10

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Алли: инцидент с бутылкой только подсластил победу над «Арсеналом»

Чемпионатвчера в 23:10

Деле Алли: «Брошенная бутылка сделала победу еще слаще»

Sports.ru00:43

Деле Алли: «Брошенная в мою голову бутылка сделала победу над „Арсеналом“ еще слаще»

Матч ТВвчера в 18:18

Деле Алли: «Брошенная в мою голову бутылка сделала победу над „Арсеналом“ еще слаще»

Sportbox.RUвчера в 18:18

Фанат во время матча попал бутылкой по голове полузащитнику «Тоттенхэма»

РИА Новостивчера в 18:05

Фанат «Арсенала» бросил бутылку в голову Алли во время игры с «Тоттенхэмом»

Газета.Ruвчера в 17:12

Болельщик «Арсенала» бросил бутылку в Алли во время матча Кубка лиги с «Тоттенхэмом»

Sport24.ruвчера в 16:50
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:57, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги

"Тоттенхэм Хотспур" одержал победу над "Арсеналом" в матче финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Футболист «Монако» Головин дисквалифицирован на четыре матча

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча за удаление в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (0:3). Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Обновлено вчера в 16:29
Футбол

Бундеслига. «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» и другие результаты

Гол полузащитника Франка Рибери принес «Баварии» победу над «РБ Лейпцигом» в матче 16-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 16:27
Футбол

«Атлетико» опроверг информацию об уходе Люки Эрнандеса в «Баварию»

«Бомбардир» со ссылкой на Marca писал о договоренности между «Атлетико» и «Баварией» по трансферу защитника Люки Эрнандеса.
Обновлено вчера в 15:21
Футбол

Сульшер в четверг проведёт первую тренировку с «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прилетел в Манчестер, сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол

Сантьяго Солари: «„Реал“ всегда выходит на поле с целью победить»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над "Касимой" (3:1) заявил, что его команда всегда выходит на поле с целью выиграть встречу.
Обновлено вчера в 14:43
Футбол

За тренировкой немецкого клуба следил беспилотник

За тренировкой клуба немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" 18 декабря следил беспилотный летательный аппарат, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

18-летний полузащитник «Боруссии» Д может перейти в «Реал»

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол

ФК «Краснодар» предложил 4,5 млн евро за хавбека АИКа Олссона

Обновлено вчера в 23:47
Футбол

Мать Рабьо – об уходе сына из «ПСЖ»: «Адриан покупает свою свободу»

Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо, прокомментировала уход сына из парижского клуба.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол

ФК «Бешикташ» заинтересовался воспитанником «Краснодара» Комличенко

Обновлено в 00:36
Футбол

Виталий Мутко покинул прост президента РФС

Российский футбольный союз объявил, что скандально известный Виталий Мутко покинул пост президента организации.
Обновлено вчера в 05:01
Футбол

«ПСЖ» и «Челси» поспорят за полузащитника «Лилля»

По данным RMC, интерес к 26-летнему бразильцу проявляют "Шальке", "ПСЖ" и "Челси".
Обновлено в 00:16
Футбол

Капелло отказался от должности технического директора «Ромы»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло отказался от должности технического директора «Ромы», сообщает Football Italia.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол

«Арсенал» проведет три сбора в зимнюю паузу

"Арсенал" проведет три сбора в зимнюю паузу перед стартом второй части чемпионата России, сообщает официальный сайт тульской команды.
Обновлено вчера в 13:40
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Деле Алли
Британский футболист
Английский футболист нигерийского происхождения, полузащитник клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Англии.
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