Футбол

Аллегри ждёт звонка из «Барселоны»Евро-футбол.ру вчера в 14:57

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону". По сообщениям goal.com, в Каталонии вовсю разочаровались в Эрнесто Вальверде и готовы к перестановкам после неудачного сезона.
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Аллегри готов к звонку из «Барселоны»

Sports.ruвчера в 16:30

Аллегри хочет возглавить «Барселону»

Чемпионатвчера в 15:21

СМИ: Аллегри может сменить Вальверде в «Барселоне»

Спорт-Экспрессвчера в 13:43

Аллегри готов пожертвовать годичным отпуском ради работы с «Барселоной»

Советский спортвчера в 16:55

Аллегри может возглавить «Барселону»

Газета.Ruвчера в 13:26

Аллегри сообщил, что не спешит возвращаться к тренерской деятельности

Sportbox.RUвчера в 04:45

Аллегри сообщил, что не спешит возвращаться к тренерской деятельности

Матч ТВвчера в 04:45
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Происшествия

Более миллиона пачек поддельных сигарет изъяли в Дагестане

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, свыше миллиона пачек сигарет иностранного производства обнаружили в двух грузовиках, которыми управляли мужчины 48 и 55 лет.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Здоровье

В Чувашии у снятых с людей клещей обнаружили возбудители энцефалита

Всего в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии было исследовано 515 клещей, снятых с людей, уточнили в управлении и отметили, что в Чувашии ранее не регистрировались местные случаи клещевого вирусного энцефалита, но ежегодно регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза – 22 случая в 2018 году.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник вертолетоносец Kaga на японской базе Йокосука.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Политика

Недоверие бизнеса к силовикам в России стало рекордным

Среди экспертов 69,2% не находят ведение бизнеса в России безопасным делом.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Алёна Водонаева обсудила скандал вокруг семьи Жанны Фриске

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала вновь разгоревшийся скандал вокруг семьи Жанны Фриске.
Обновлено в 03:22
Футбол

«Локомотив» покинул Игорь Денисов

Обновлено вчера в 12:04
Экономика

Поставщики электроники приготовились к падению спроса от оборонки

По итогам 2019 года объем рынка электронных компонентов в России (чипы, источники питания, полупроводники и другая продукция, которая используется при производстве электроники) сократится на 5%, до $2,7 млрд.
Обновлено в 03:09
Футбол

Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете

Обновлено в 03:00
Здоровье

Названы самые бесполезные советы врачей

Эксперты составили список советов врачей, которые являются абсолютно бесполезными для человеческого здоровья.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании Azur Air не смог во вторник утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Анталью из-за проблем с шасси, рейс задержали более чем на 5 часов, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного федерального округа.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Экономика

Дмитрий Медведев предложил россиянам сдавать бутылки

Появится ли у россиян обязанность сдавать бутылки - станет известно в самое ближайшее время.
Обновлено 26 мая в 21:55
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Футбол

Общие доходы РФС в 2018 году составили 4,5 млрд рублей

Российский футбольный союз (РФС) в 2018 году получил доходы на сумму 4,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:56
Гаджеты

В Windows прекратили работать с Huawei

Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено вчера в 02:05
Общество

Мошенники изобрели новый способ кражи денег через соцсети

Мошенники изобрели новую схему кражи денег через социальные сети.
Обновлено вчера в 23:24
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлён удар молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Авто

Спрос на кабриолеты остается немецким

Самыми популярными марками в сегменте остаются немецкие BMW и Mercedes-Benz.
Обновлено в 02:00
Политика

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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