Футбол
Аллегри ждёт звонка из «Барселоны»Евро-футбол.ру вчера в 14:57
Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону". По сообщениям goal.com, в Каталонии вовсю разочаровались в Эрнесто Вальверде и готовы к перестановкам после неудачного сезона.
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Происшествия
Более миллиона пачек поддельных сигарет изъяли в Дагестане
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, свыше миллиона пачек сигарет иностранного производства обнаружили в двух грузовиках, которыми управляли мужчины 48 и 55 лет.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Здоровье
В Чувашии у снятых с людей клещей обнаружили возбудители энцефалита
Всего в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии было исследовано 515 клещей, снятых с людей, уточнили в управлении и отметили, что в Чувашии ранее не регистрировались местные случаи клещевого вирусного энцефалита, но ежегодно регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза – 22 случая в 2018 году.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Трамп и Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник вертолетоносец Kaga на японской базе Йокосука.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Политика
Недоверие бизнеса к силовикам в России стало рекордным
Среди экспертов 69,2% не находят ведение бизнеса в России безопасным делом.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Алёна Водонаева обсудила скандал вокруг семьи Жанны Фриске
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала вновь разгоревшийся скандал вокруг семьи Жанны Фриске.
Обновлено в 03:22
Футбол
«Локомотив» покинул Игорь Денисов
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
Поставщики электроники приготовились к падению спроса от оборонки
По итогам 2019 года объем рынка электронных компонентов в России (чипы, источники питания, полупроводники и другая продукция, которая используется при производстве электроники) сократится на 5%, до $2,7 млрд.
Обновлено в 03:09
Футбол
Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете
Обновлено в 03:00
Здоровье
Названы самые бесполезные советы врачей
Эксперты составили список советов врачей, которые являются абсолютно бесполезными для человеческого здоровья.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Azur Air не смог во вторник утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Анталью из-за проблем с шасси, рейс задержали более чем на 5 часов, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного федерального округа.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Экономика
Дмитрий Медведев предложил россиянам сдавать бутылки
Появится ли у россиян обязанность сдавать бутылки - станет известно в самое ближайшее время.
Обновлено 26 мая в 21:55
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Футбол
Общие доходы РФС в 2018 году составили 4,5 млрд рублей
Российский футбольный союз (РФС) в 2018 году получил доходы на сумму 4,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:56
Гаджеты
В Windows прекратили работать с Huawei
Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено вчера в 02:05
Общество
Мошенники изобрели новый способ кражи денег через соцсети
Мошенники изобрели новую схему кражи денег через социальные сети.
Обновлено вчера в 23:24
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлён удар молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Авто
Спрос на кабриолеты остается немецким
Самыми популярными марками в сегменте остаются немецкие BMW и Mercedes-Benz.
Обновлено в 02:00
Политика
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22