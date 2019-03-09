Аллегри: вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов не станет проваломЧемпионат 01:26

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что вылет команды из Лиги чемпионов не станет катастрофой.

Аллегри: вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов не станет провалом

Происшествия В Москве произошла массовая драка с применением оружия Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек.

Политика Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подаст жалобу на США Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за атаки хакеров на венесуэльскую энергосистему.

Происшествия Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.

Армия и оружие Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.

Общество Латвийский певец попросил авиакомпанию заменить русское прощание Латвийский певец Лаурис Рейникс пожаловался на турецкую авиакомпанию Turkish Airlines после того, как бортпроводники попрощались с пассажирами на рейсе до Риги по-русски.

Общество Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.

Политика В Раде призвали признать поражение в борьбе с коррупцией на Украине Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что настало время признаться в поражении в борьбе с коррупцией на Украине.

Происшествия У воинской части под Петербургом сработало взрывное устройство Издание уточняет, что накануне в деревне Ваганово недалеко от КПП военнослужащий заметил лежащий на дороге фонарь и отбросил его в сторону.

Космос Маск ответил Рогозину на поздравление с успешным полетом Dragon-2 Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта Дмитрий Рогозин от имени Роскосмоса поздравил генерального директора SpaceX Илона Маска и руководителя NASA Джима Брайденстайна с успешным завершением испытательного полёта корабля Dragon-2 к МКС.

Политика Лановой: Порошенко может бежать с Украины Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в подготовке побега из страны.

Происшествия В Краснодаре воспитательница частного детсада забыла ребенка на улице В Краснодаре воспитательница частного детского сада 6 марта забыла на улице полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщил портал «Блокнот».

Происшествия Канадец, убивший шесть человек в мечети, обжаловал приговор Адвокаты канадца, убившего шесть человек при нападении на мечеть в 2017 году, подали апелляцию на приговор в суд Квебека, сообщает телеканал CBC.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено.

Политика Депутат Рады призвал украинские власти отменить санкции Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев заявил, что Киев должен отказаться от санкций и вернуть привычные рынки.

Политика РФ и САР приветствуют помощь Иордании для беженцев Координационные штабы России и Сирии в совместном заявлении поприветствовали стремление Иордании помочь сирийским беженцам, которые находятся на ее территории, вернуться на родину.

Общество МЧС предупредило жителей Московской области о сильном ветре МЧС предупреждает жителей Подмосковья о резком усилении ветра, порывы которого в субботу, 9-го марта будут достигать 17-ти метров в секунду.

Происшествия Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске Отмечается, что труп нашел гуляющий с собакой местный житель. По его словам, женщину изнасиловали, убили, а потом сожгли.

Политика США выделят 1 млн долларов на продвижение свободы интернета на Украине Госдепартамент США объявил соответствующий тендер Госдеп США объявил тендер на проекты по продвижению свободы интернета на Украине.

Происшествия В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.

Политика Власти Китая еще надеются договориться с США по торговым вопросам Стоит отметить, что длящиеся уже несколько месяцев торговые переговоры между Китаем и США до сих пор не увенчались каким-либо заметным продвижением вперед.

Политика Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.