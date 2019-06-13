Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»Спорт-Экспресс вчера в 14:52

Бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он в следующем сезоне сделает паузу в работе.

Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

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