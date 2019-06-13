Футбол

Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»Спорт-Экспресс вчера в 14:52

Бывший тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он в следующем сезоне сделает паузу в работе.
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Аллегри: собираюсь взять отпуск на один год

Чемпионатвчера в 16:30

Аллегри: «Собираюсь взять годичную паузу. Мне нужен отдых»

ProstoProSportвчера в 15:39

Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

Спорт-Экспрессвчера в 14:52

Аллегри исключил возможность своего появления в какой-либо команде в будущем сезоне

Sport24.ruвчера в 15:20

Массимилиано Аллегри: «Я собираюсь взять годичный отпуск»

Матч ТВвчера в 14:56

Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

РИА Новостивчера в 15:37

Массимилиано Аллегри: «Возьму паузу на год, чтобы перезарядиться»

Sports.ruвчера в 14:38
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Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

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Общество

Трансляция из вольеров панд в Московском зоопарке заработает с 1 июля

Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд с 1 июля.
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Политика

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Забайкалье задержали сторонника ИГ

Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»

Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

Обновлено в 00:11
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся детский сад

В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка

Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Спорт

Мужская сборная России сыграет с Польшей в Лиге наций

Команда Туомаса Саммелвуо сыграет с Польшей. Игра состоится сегодня, 14 июня.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка

Названы самые богатые рэперы в мире

Forbes составил рейтинг самых богатых рэперов в мире.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

Андреаццоли второй раз за год покинул пост главного тренера «Эмполи»

Главный тренер «Эмполи» Аурелио Андреаццоли покинул занимаемую должность. Тосканский клуб расторг контракт с 65-летним специалистом.
Обновлено вчера в 17:08
Гаджеты

Флагман Honor 20 станет доступен для покупки в России

Флагман компании станет доступен для покупки, несмотря на наличие определенных санкций.
Обновлено вчера в 17:00
Технологии

Криптовалюту Facebook поддержали Visa, Mastercard и Uber

Ведущие международные платежные системы Visa и Mastercard, сервис онлайн-платежей PayPal, транспортный сервис Uber и сервис онлайн-бронирования жилья Booking.com поддержали пока официально не анонсированный блокчейн-проект Facebook по созданию собственной криптовалюты.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол

В Саранске определились пары для стыковых матчей Кубка ПФЛ «Переправа»

Завершился групповой этап соревнований, по итогам которого определились пары для стыковых матчей.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

В ответ на ракету, запущенную с территории сектора Газа, авиация Израиля атаковала так называемую подземную инфраструктуру палестинских боевиков на территории анклава.
Обновлено 12 июня в 23:54
Армия и оружие

Власти Алеппо начали восстанавливать разрушенные боевиками дороги

Обновлено в 01:37
Происшествия

У вратаря сборной России Лунева нашли судимость

Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение

Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде

О распоряжении №943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка».
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено вчера в 10:24
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Общество

Хирург заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова

Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил о серьёзных вопросах по поводу отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 04:59
Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено вчера в 20:34
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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