Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»РИА Новости 15:37

Массимилиано Аллегри принял решение взять годичный отпуск после того, как он покинул пост главного тренера туринского футбольного клуба "Ювентус". Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 года.

Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

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