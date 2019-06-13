Футбол
Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»РИА Новости 15:37
Массимилиано Аллегри принял решение взять годичный отпуск после того, как он покинул пост главного тренера туринского футбольного клуба "Ювентус". Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:06, Ашберн
Происшествия
22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне
Обновлено в 10:46
Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 16:40
Технологии
Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты
Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Рудковская: я не стесняюсь своего возраста
Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео в купальнике и поделилась мыслями о своем возрасте, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:26
Технологии
В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»
Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 17:43
Футбол
Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 14:43
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Обновлено в 01:19
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Великобритании продают тюрьму для ведьм за четверть миллиона евро
В Великобритании небольшое здание, которое когда-то было средневековой тюрьмой для людей, обвиняемых в колдовстве, теперь стало уютным домом и выставлено на продажу, сообщает Live Science.
Обновлено в 17:06
Политика
Новак заявил о готовности продлить контракт на поставку газа Украине
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова продлить контракт на поставку газа Украине на действующих условиях.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба
Обновлено в 17:20
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Политика
Преемница Меркель выступила за сохранение санкций против России
Россия делает всё, чтобы дестабилизировать ситуацию в соседних странах, поэтому антироссийские санкции ЕС должны быть сохранены, заявила 12 июня Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы правящего Христианско-демократического союза (ХДС).
Обновлено в 17:40
Общество
Куклачев пообещал подарить кота Алибасову
Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Наука
Ожидающий награду мозг предсказал симптомы расстройства психики
По итогам эксперимента выяснилось, что по активности мозга (а именно — по активности вентролатеральной префронтальной коры) можно прогнозировать риск развития биполярного расстройства, а также предсказывать тяжесть его симптомов.
Обновлено в 03:16
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Происшествия
Пожар в Измайловском кремле потушен
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено в 16:33
Общество
Forbes опубликовал список самых богатых рэперов мира
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М
Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.
Обновлено в 06:37
Спорт
Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло
Обновлено в 17:37
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено в 15:48
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено в 15:37