Футбол

Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»РИА Новости 15:37

Массимилиано Аллегри принял решение взять годичный отпуск после того, как он покинул пост главного тренера туринского футбольного клуба "Ювентус". Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 года.
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Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

Спорт-Экспресс14:52

Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

РИА Новости15:37
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Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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