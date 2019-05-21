Футбол
Аллегри включен в Зал славы итальянского футболаSport24.ru 01:51
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри введен в Зал славы итальянского футбола.
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Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Общество
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В апреле 2019 года Россельхознадзор запретил ввоз из Белоруссии в Россию яблок и груш.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Петербурге погиб владелец завода «Сантех»
В здании на шоссе Революции в Санкт-Петербурге обнаружили тело владельца завода «Сантех». Рядом находилась штурмовая винтовка Beretta.
Обновлено в 11:46
Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить нынешнего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко и назначить на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 12:16
Спорт
Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми
Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.
Обновлено в 02:43
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию
Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено в 06:23
Игры
Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4
Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Авто
Toyota представила роскошный минивэн Granvia
8-местный роскошный минивэн прибудет в Австралию в четвертом квартале 2019 года и будет ориентирован на корпоративных и семейных покупателей.
Обновлено в 08:37
Экономика
Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России
Уточняется, что такая пошлина будет взиматься пять лет. Ранее сообщалось, что Украина ввела новые экономические санкции против России.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Кино
Опубликован русский трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» повествует о череде событий, произошедших в Калифорнии в 1969 году.
Обновлено в 11:36
Хоккей
Битва за Германию: сборная России рвется к первому месту в группе
Дружина Ильи Воробьева сойдется с командой Швеции в борьбе за первое место в группе B и право сыграть в 1/4 финала турнира с коллективом, ставшим четвертым в группе А. Вероятнее всего, им станет Германия, в противостоянии с которой любая из топ-сборных окажется фаворитом.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Общество
В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом
Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Футбол
«ПСЖ» вновь заинтересовался полузащитником «Наполи»
Напомним, что французский клуб рассматривал возможность перехода Аллана во время зимнего трансферного окна и даже сделал предложение в размере 100 миллионов евро, однако президент Наполи Аурелио Де Лаурентис в январе отказывался продавать полузащитника менее чем за 120 миллионов.
Обновлено в 13:01
Авто
Половина иномарок в России производится на трех автозаводах
Второе место занимает калининградский «Автотор» (203,4 тыс. шт.), а третье – тольяттинский АВТОВАЗ (172,2 тыс. шт.).Как отмечают эксперты агентства, сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 29 автозаводах.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Онколог назвал вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.
Обновлено в 12:28
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории
Обновлено в 12:00
Политика
США ввели санкции против трех организаций из России
Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Обновлено в 12:38
Интернет
В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram
В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.
Обновлено в 12:36
Культура
Бюст Иосифа Кобзона появился перед Институтом театрального искусства
Во вторник, 21 мая, перед Институтом театрального искусства имени Иосифа Кобзона состоялось торжественное открытие бюста великого артиста.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Обвинение попросило 8 лет тюрьмы для судебного противника IKEA
Обвинение попросило Люберецкий суд Московской области приговорить бизнесмена Константина Пономарева за заведомо ложный донос к 8,5 годам заключения, пишет РБК со ссылкой на адвоката подсудимого Анну Ставицкую.
Обновлено в 10:38
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41